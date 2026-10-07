Вместо сапера к взрывчатке отправится гуманоид Роджер: в США создали робота

Американский стартап Minerva Humanoids представил человекоподобного робота Roger, которым сапер может управлять дистанционно с помощью VR-гарнитуры. Главное отличие от привычных роботов-саперов заключается в двух полноценных руках и человеческой схеме движений. Оператор фактически работает руками робота со взрывчаткой, но сам остается в безопасном месте.

Как сообщила компания Minerva Humanoids, Роджер был создан в первую очередь для работ, где ошибка может стоить человеку жизни: обезвреживание взрывоопасных предметов, работа с химическими и другими опасными материалами, работы на нефтегазовых объектах и с высоковольтным оборудованием.

Стартап утверждает, что от первоначальной концепции до работоспособного гуманоида, способного ходить, команда прошла путь всего за пять месяцев.

Сапер работает руками Роджера, но остается вдали от взрывчатки

Roger – не полностью автономный робот. Человек остается главным в выполнении сложной задачи, а автоматика берет на себя то, что оператору было бы неудобно контролировать дистанционно.

Специалист надевает VR-гарнитуру и видит окружающую среду через камеры в голове робота. Движения оператора передаются Roger, поэтому человек может управлять его руками и выполнять операции, требующие одновременной работы обеими руками.

Собственная система Minerva Intelligence тем временем отвечает за балансировку, передвижение и восстановление после падения. Таким образом, саперу не нужно отдельно думать, куда роботу следует поставить ногу или как ему удержать равновесие, пока он работает с подозрительным предметом.

Именно работа двумя руками является одним из главных аргументов Minerva в пользу гуманоидной конструкции. Традиционные гусеничные EOD-роботы хорошо подходят для осмотра подозрительных предметов, установки камер, рентгеновского оборудования или выполнения операций манипулятором. Однако сложные процедуры, рассчитанные на человеческие руки, могут оставаться проблемой.

"Каждый оператор EOD знаком с этим долгим путем. Когда робот не может выполнить задачу, оператору приходится надевать защитный костюм и самому подходить к устройству", – пояснил руководитель направления опасных операций Minerva Доминик Асквит, ранее служивший в британских силах специальных операций.

Идея Roger заключается в том, чтобы оставить специалисту его опыт, зрение и руки, но физически удалить человека из зоны возможного взрыва.

Что Roger сможет делать с взрывчаткой

Minerva уже описывает довольно конкретный сценарий применения гуманоида при обезвреживании взрывоопасных предметов. Например, Роджер может подойти к подозрительному дрону, установить рядом переносное средство радиоэлектронного подавления, разложить рентгеновское оборудование, провести сканирование, а после проверки перенести дрон в защитный контейнер.

Работа двумя руками также позволяет использовать детекторы, кусачки, рентгеновские установки и другой инструмент, которым уже пользуются люди. Компания рассматривает применение Roger не только против взрывоопасных предметов, но и для работы внутри автомобилей, туннелей и помещений.

Именно здесь гуманоидная форма имеет практический смысл. Большая часть окружающей инфраструктуры создана с учетом человеческого тела: лестницы, двери, ручки, вентили, инструменты и органы управления расположены так, чтобы ими мог пользоваться человек. Гуманоиду не нужно полностью перестраивать такую среду под себя.

Подобный подход уже рассматривают и для военных роботов. Military 24 ранее рассказывал о Phantom MK-1, два экземпляра которого передали Украине для испытаний. Среди потенциальных задач для таких машин называли логистику, разведку и работу в местах, куда опасно отправлять военных.

Roger уже демонстрировали специалистам НАТО

До публичной презентации Minerva успела продемонстрировать свою технологию в Центре передового опыта НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов в словацком Шаморине. Компания провела там демонстрацию и презентацию Roger.

Это пока не означает, что НАТО закупает этих роботов или уже приняло их на вооружение. Речь идет именно о демонстрации технологии профильным специалистам.

Minerva также сообщает об испытаниях для задач общественной безопасности в одном из двух больших аэропортов, где компания рассматривает возможность будущего развертывания своих систем. Параллельно роботов готовят к работе в условиях дыма, темноты и проблем с датчиками совместно с исследователями Университета Ватерлоо.

Для саперных подразделений такая устойчивость особенно важна. Камеры робота могут оказаться в дыму или пыли, часть датчиков может быть повреждена, а связь в реальных условиях не всегда будет такой стабильной, как во время лабораторной демонстрации.

В Украине проблему дистанционной работы на особо опасных участках решают преимущественно с помощью колесных и гусеничных машин. Например, В "Хартии" преобразовали бронетранспортер M113 в дистанционно управляемую платформу для работы на заминированной местности. В таком случае ставка делается на защищенность и проходимость тяжелой гусеничной машины, тогда как Roger предлагает совершенно иной подход – максимально приблизить возможности дистанционного робота к возможностям человека.

Робот был создан менее чем за полгода

Компанию Minerva Humanoids основали в конце 2025 года Сандор Фелбер и Морис Раме. Их предыдущий опыт отчасти объясняет, почему небольшой стартап сразу взялся за создание довольно сложного гуманоида.

Фелбер занимался исследованиями в области человекоподобной робототехники в MIT CSAIL и работал над программой Tesla Optimus. Раме шесть лет проработал в Boston Dynamics и был одним из технических руководителей проекта складского робота Stretch.

Первые прототипы Roger изготавливают и собирают в Германии, тогда как основную часть программного обеспечения разрабатывают в США. В перспективе Minerva планирует производство роботов в обеих странах.

Компания заявляет, что полностью оснащенный Roger весит менее 100 килограммов. Его сделали достаточно компактным, чтобы перевозить на обычном пассажирском сиденье автомобиля, а система стабилизации должна позволять передвигаться по лестницам и мокрым промышленным площадкам.

В то же время Minerva пока не раскрывает несколько важных характеристик. Нет публичных данных о времени автономной работы от батареи, скорости передвижения, максимальной полезной нагрузке и точности манипуляций. Поэтому оценить, насколько Roger уже готов заменить специализированные EOD-платформы в реальных операциях, пока сложно.

За Roger стоят 10 миллионов долларов инвестиций

Вместе с выходом из закрытого режима Minerva сообщила о привлечении около 10 миллионов долларов в рамках раунда pre-seed. Его возглавила General Catalyst, а со-лидерами стали Long Journey Ventures и Credo Ventures. Полученные средства должны пойти на дальнейшую разработку аппаратной части и систем управления Roger перед первыми платными пилотными проектами осенью 2026 года.

Интересно, что Minerva не пытается сразу убрать человека из контура управления. Для работы со взрывчатыми веществами это принципиальное отличие от концепции полностью автономного гуманоида: алгоритм отвечает за ходьбу, равновесие и навигацию, но критические манипуляции выполняет оператор.

Подобную грань между автономностью робота и решениями человека сейчас ищут и военные. "Милитари24" писал, что армия США уже финансирует отдельные технологии для будущих военных гуманоидов, включая системы тактильного восприятия, передвижения по сложной местности и взаимодействия с военными сетями.

Япония также приступает к изучению возможности использования гуманоидов в Силах самообороны, однако пока видит для них прежде всего небоевые задачи, в частности охрану баз и логистику.

Roger движется по еще более узкому пути. Его не позиционируют как робота-солдата. Вместо этого разработчики пытаются предоставить саперу или другому специалисту дистанционное "тело", которое может проникнуть туда, где человеку пришлось бы рисковать жизнью.