Як повідомила Minerva Humanoids, Roger створювали насамперед для робіт, де помилка може коштувати людині життя: знешкодження вибухонебезпечних предметів, реагування на хімічні та інші небезпечні матеріали, роботи на нафтогазових об'єктах і високовольтному обладнанні.

Стартап стверджує, що від початкової концепції до працездатного гуманоїда, здатного ходити, команда дійшла лише за п'ять місяців.

Сапер працює руками Roger, але залишається далеко від вибухівки

Roger – не повністю автономний робот. Людина залишається головною у виконанні складного завдання, а автоматика забирає на себе те, що оператору було б незручно контролювати дистанційно.

Спеціаліст одягає VR-гарнітуру та бачить навколишнє середовище через камери в голові робота. Рухи оператора передаються Roger, тому людина може керувати його руками та виконувати операції, які потребують одночасної роботи обома руками.

Власна система Minerva Intelligence тим часом відповідає за балансування, пересування та відновлення після падіння. Таким чином, саперу не потрібно окремо думати, куди робот має поставити ногу або як йому втримати рівновагу, поки він працює з підозрілим предметом.

Саме робота двома руками є одним із головних аргументів Minerva на користь гуманоїдної конструкції. Традиційні гусеничні EOD-роботи добре підходять для огляду підозрілих предметів, встановлення камер, рентгенівського обладнання або виконання операцій маніпулятором. Однак складні процедури, розраховані на людські руки, можуть залишатися проблемою.

"Кожен оператор EOD знає цю довгу дорогу. Коли робот не може завершити завдання, оператору доводиться одягати захисний костюм і самому йти до пристрою", - пояснив керівник напряму небезпечних операцій Minerva Домінік Асквіт, який раніше служив у британських силах спеціальних операцій.

Ідея Roger полягає в тому, щоб залишити фахівцеві його досвід, зір та руки, але фізично прибрати людину із зони можливого вибуху.

Що Roger зможе робити з вибухівкою

Minerva вже описує доволі конкретний сценарій застосування гуманоїда під час знешкодження вибухонебезпечних предметів. Наприклад, Roger може підійти до підозрілого безпілотника, встановити поруч переносний засіб радіоелектронного придушення, розкласти рентгенівське обладнання, провести сканування, а після перевірки перенести дрон до захисного контейнера.

Робота двома руками також дозволяє використовувати детектори, кусачки, рентгенівські установки та інший інструмент, яким уже користуються люди. Компанія розглядає застосування Roger не лише проти вибухонебезпечних предметів, але й для роботи всередині автомобілів, тунелів та приміщень.

Саме тут гуманоїдна форма має практичний сенс. Більшість навколишньої інфраструктури створена під людське тіло: сходи, двері, ручки, вентилі, інструменти та органи керування розташовані так, щоб ними могла користуватися людина. Гуманоїду не потрібно повністю перебудовувати таке середовище під себе.

Подібний підхід уже розглядають і для військових роботів. Military 24 раніше розповідав про Phantom MK-1, два екземпляри якого передали Україні для випробувань. Серед потенційних завдань для таких машин називали логістику, розвідку та роботу в місцях, куди небезпечно відправляти військових.

Roger уже показували фахівцям НАТО

До публічної презентації Minerva встигла продемонструвати свою технологію у Центрі передового досвіду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у словацькому Шаморіні. Компанія провела там демонстрацію та презентацію Roger.

Це поки не означає, що НАТО закуповує цих роботів або вже прийняло їх на озброєння. Йдеться саме про демонстрацію технології профільним фахівцям.

Minerva також повідомляє про випробування для завдань громадської безпеки в одному з двох великих аеропортів, де компанія розглядає можливість майбутнього розгортання своїх систем. Паралельно роботів готують до роботи в умовах диму, темряви та проблем із сенсорами разом із дослідниками Університету Ватерлоо.

Для саперних підрозділів така стійкість особливо важлива. Камери робота можуть опинитися в диму або пилу, частина датчиків може бути пошкоджена, а зв'язок у реальних умовах не завжди буде таким стабільним, як під час лабораторної демонстрації.

В Україні проблему дистанційної роботи на особливо небезпечних ділянках вирішують переважно за допомогою колісних і гусеничних машин. Наприклад, у "Хартії" перетворили бронетранспортер M113 на дистанційно керовану платформу для роботи на замінованій місцевості. У такому випадку ставка зроблена на захищеність і прохідність важкої гусеничної машини, тоді як Roger пропонує зовсім інший підхід - максимально наблизити можливості дистанційного робота до можливостей людини.

Робота зробили менш ніж за пів року

Minerva Humanoids заснували наприкінці 2025 року Сандор Фелбер та Моріс Раме. Їхній попередній досвід частково пояснює, чому невеликий стартап одразу взявся за доволі складного гуманоїда.

Фелбер працював над дослідженнями людиноподібної робототехніки в MIT CSAIL та над програмою Tesla Optimus. Раме шість років працював у Boston Dynamics і був одним із технічних керівників проєкту складського робота Stretch.

Перші прототипи Roger виготовляють та збирають у Німеччині, тоді як основну частину програмного забезпечення розробляють у США. У перспективі Minerva планує виробництво роботів в обох країнах.

Компанія заявляє, що повністю оснащений Roger важить менш як 100 кілограмів. Його зробили достатньо компактним, щоб перевозити на звичайному пасажирському місці автомобіля, а система стабілізації має дозволяти пересуватися сходами та мокрими промисловими майданчиками.

Водночас кількох важливих характеристик Minerva поки не розкриває. Немає публічних даних про тривалість роботи від батареї, швидкість пересування, максимальне корисне навантаження та точність маніпуляцій. Тому оцінити, наскільки Roger уже готовий замінити спеціалізовані EOD-платформи в реальних операціях, поки складно.

За Roger стоять 10 мільйонів доларів інвестицій

Разом із виходом із закритого режиму Minerva повідомила про залучення близько 10 мільйонів доларів на pre-seed раунді. Його очолила General Catalyst, а співлідерами стали Long Journey Ventures та Credo Ventures. Отримані кошти мають піти на подальшу розробку апаратної частини та систем керування Roger перед першими платними пілотними проєктами восени 2026 року.

Цікаво, що Minerva не намагається одразу прибрати людину з контуру керування. Для роботи з вибухівкою це принципова відмінність від концепції повністю автономного гуманоїда: алгоритм відповідає за ходьбу, рівновагу та навігацію, але критичні маніпуляції виконує оператор.

Схожу межу між автономністю робота та рішеннями людини зараз шукають і військові. Мілітарі24 писав, що армія США вже фінансує окремі технології для майбутніх військових гуманоїдів, включно із системами тактильного сприйняття, пересування складною місцевістю та взаємодії з військовими мережами.

Японія також розпочинає дослідження використання гуманоїдів у Силах самооборони, однак поки бачить для них насамперед небойові завдання, зокрема охорону баз і логістику.

Roger рухається ще більш вузьким шляхом. Його не позиціонують як робота-солдата. Натомість розробники намагаються дати саперу або іншому спеціалісту дистанційне "тіло", яке може зайти туди, де людині довелося б ризикувати життям.