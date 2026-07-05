Появились фотографии пусковых установок Harpoon и NSM, которые Украина 4 года держала в секрете

4 июля Владимир Зеленский опубликовал видео с рабочей поездки в Одесскую область. В нем впервые показали пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon.

На самом деле противокорабельные ракеты Harpoon находятся на вооружении ВМС Украины с 2022 года. Однако до сих пор внешний вид пусковых установок этих комплексов оставался тайной. На это обращает внимание Defense Express.

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Как выглядит секретная пусковая установка Harpoon?

На обнародованных кадрах видно, что Украина получила вариант пусковой установки, размещенной в морском контейнере и оснащенной четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Как выглядит пусковая установка Harpoon: смотрите видео

Я начал свою рабочую поездку в Одесскую область с проведения координационного совещания с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, посвященного вопросам безопасности в южном регионе.



Основное внимание было уделено противодействию постоянным российским воздушным атакам с помощью… pic.twitter.com/9fo5wvf6Xt – Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 4 июля 2026

Ракеты Harpoon – это американская разработка еще 70-х годов. Однако сегодня в США их модернизируют. Так, в прошлом году Boeing провела испытания обновленной версии Harpoon Block II Update.

Пусковая установка для ракет Harpoon / Фото Офис президента

Справка: Harpoon – противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей. Она запускается с кораблей, самолетов, подводных лодок или береговых установок. Ракета весит около 550 килограммов, имеет боевую часть весом примерно 220 килограммов и, в зависимости от модификации, может поражать цели на расстоянии от 140 до более 300 километров. "Harpoon" летит очень низко над водой, что затрудняет ее обнаружение и перехват. Она способна самостоятельно находить и поражать корабли даже без точных координат цели.

Кроме "Harpoon", на фотографиях, опубликованных Офисом президента, можно увидеть пусковую установку противокорабельного комплекса NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg. Интересно, что ранее о поставках этих ПРК в Украину официально не сообщалось.

Пусковая установка ПРК NSM / Фото Офис президента

Еще в 2022 году Reuters писало, что США рассматривали возможность передачи Украине противокорабельных ракет Harpoon и NSM.

В 2023 году польское издание Defence24 сообщало о переговорах по закупке Украиной NSM в Польше.

Журналисты обратили внимание, что показанная на фото пусковая установка отличается от польской: она имеет однотонную окраску и установлена не на шасси Jelcz, а на грузовике с системой "мультилифт".

Справка: NSM – норвежская дозвуковая крылатая ракета компании Kongsberg Defence & Aerospace. Она может поражать корабли и наземные цели. Ракета имеет длину около 4 метров, весит более 400 килограммов и несет боевую часть массой 120 килограммов. Во время полета NSM использует инерциальную систему навигации и GPS, а на заключительном этапе самостоятельно находит и распознает цель с помощью инфракрасной головки самонаведения.