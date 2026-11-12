От разведки до удара за считанные секунды: компания Helsing показала новую систему ИИ

Немецкая оборонная компания Helsing представила Clarity – новую платформу искусственного интеллекта для военной разведки. Она способна одновременно анализировать спутниковые снимки, видео с дронов, радиосигналы и донесения военных, находить позиции противника и готовить данные для нанесения ударов. Вся информация остается под контролем армии, которая использует систему, а окончательное решение о поражении цели принимает армия

11 ноября немецкая компания Helsing официально представила платформу Clarity, которая использует сотни специализированных ИИ-агентов для обработки военной информации.

По утверждению разработчиков, программа может за считанные секунды проанализировать большие массивы разведданных, сопоставить информацию из разных источников и определить местонахождение военных объектов противника. Система разрабатывалась с ориентацией на европейские армии, в частности на Бундесвер.

Как Clarity находит военные цели за секунды

Современная армия может получать огромные объемы информации о противнике, но быстро обработать ее значительно сложнее. Один разведывательный дрон передает видео, другой фиксирует перемещение техники, спутник делает снимок того же района, а военные добавляют собственные наблюдения. Все это нужно сопоставить, проверить и преобразовать в информацию, которую командир может использовать для планирования операции.

Helsing предлагает автоматизировать значительную часть этой работы. Clarity собирает доступные подразделению данные, сопоставляет их и ищет закономерности, которые могут свидетельствовать о присутствии противника.

Например, система может заметить появление военной техники на спутниковом снимке, проверить соответствующий район по другим источникам и показать оператору возможную цель вместе с доказательствами.

При этом Clarity не ограничивается анализом фотографий. Она также работает с текстовыми отчетами, сигналами датчиков, открытыми источниками информации и программными системами, которые военные уже используют.

По заявлению Helsing, платформа может выполнять такой анализ за секунды. В то же время компания не обнародовала независимо подтвержденных результатов сравнения ее скорости и точности с другими военными системами.

Интерфейс ИИ-платформы Clarity для анализа военных данных. Фото Helsing

Сотни ИИ-агентов работают одновременно

Clarity построена не на основе одной большой модели искусственного интеллекта. В ее основе лежат сотни специализированных ИИ-агентов, каждый из которых выполняет отдельную аналитическую работу.

Одни анализируют спутниковые снимки и видео, другие работают с радиосигналами и письменными сообщениями, третьи сопоставляют полученные результаты с оперативной обстановкой. Работу координирует главный агент, который объединяет найденные сведения и формирует общую картину.

Для обучения алгоритмов Helsing использует реальные военные данные, синтетическую информацию, созданную искусственным интеллектом, и смоделированные боевые ситуации. Разработчики утверждают, что это помогает системе распознавать угрозы даже в необычных условиях.

Подобный подход к автоматизированной обработке разведданных уже применяется и в Украине. В частности, "Милитари 24" ранее рассказывал о модуле "Вежа" в системе DELTA, который использует искусственный интеллект для обнаружения и маркировки вражеской техники на разведывательных материалах.

Искусственный интеллект предлагает оружие, но решение принимает военный

Возможности Clarity не ограничиваются поиском военных объектов. Система также готовит информацию, необходимую для их поражения, и помогает определить, какое средство вооружения лучше всего подходит для конкретной задачи.

Для дальнобойной ракеты нужны точные координаты, а для автономного ударного дрона могут понадобиться характеристики цели, район поиска и параметры миссии. Clarity способна подготовить соответствующий набор данных для различных типов вооружения.

Однако сама программа не имеет права самостоятельно передавать цели для поражения. По словам Хельсинга, система выдвигает предложение относительно цели только тогда, когда информация из независимых источников согласуется между собой и имеет достаточный уровень достоверности.

После этого оператор проверяет доказательства, определяет цель и согласовывает передачу информации в соответствующую систему вооружения. Разработчики предусмотрели проверки в соответствии с правилами применения силы и процедурами НАТО. Все решения должны фиксироваться вместе с данными о человеке, который их принял.

Подобные технологии уже используются в структурах Альянса. В июле "Милитари 24" сообщал о применении системы Maven Smart System от Palantir, которая также помогает военным анализировать разведывательные данные и отслеживать передвижения противника.

Почему Helsing делает акцент на европейском контроле над данными

Clarity создали в Европе, а программные компоненты и модели искусственного интеллекта разрабатывает сама Helsing. По замыслу компании, система должна работать на оборудовании заказчика, в частности в военных центрах обработки данных или непосредственно в районах проведения операций.

Это позволяет армии сохранять контроль над собственной разведывательной информацией, программными моделями и процессами их использования. Платформа поддерживает принципы модульной открытой архитектуры MOSA и может взаимодействовать с военными программами и системами вооружения различных производителей.

Соучредитель Helsing Гундберт Шерф объясняет разработку Clarity необходимостью сократить время между получением разведывательных данных и возможностью использовать их во время операции. По его словам, автономные системы играют все более важную роль, поэтому военным необходимо быстро преобразовывать обнаруженные угрозы в проверенную информацию.

Этот подход перекликается с опытом Украины. Как Как ранее отмечал "Милитари 24", война заставляет западные армии пересматривать подходы к использованию ИИ, ведь количество данных с дронов и других датчиков растет быстрее, чем возможности людей их обрабатывать.

Используют ли Clarity в Украине

Helsing уже имеет опыт поставок военных технологий в Украину. Компания разрабатывает ударные беспилотники HX-2, которые применяют Силы обороны. О использование HX-2 украинскими военными и оценка возможностей этих дронов "Милитари 24" рассказывал в октябре.

В то же время поставки беспилотников Helsing не означают автоматического внедрения Clarity в украинской армии. По информации Financial Times, разработку Clarity тестировали в Украине. Однако Helsing не сообщила, использует ли сейчас какая-либо армия эту платформу в качестве штатной системы и когда планируются ее полноценные поставки.

В Украине также существует собственная программа Clarity, которая анализирует фото и видео с беспилотников и помогает выявлять вражескую технику. Несмотря на одинаковое название, она не связана с немецкой разработкой.

Таким образом, компания Helsing уже продемонстрировала программную платформу и описала ее возможности, но масштабы фактического военного применения, стоимость и конкретные заказчики Clarity пока остаются неизвестными.