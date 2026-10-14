"Первые боевые стрельбы на Крите": Германия испытает зенитные комплексы IRIS-T

Немецкие военные на греческом острове Крит впервые проведут боевые стрельбы из системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. В среду на маневры Spartan Arrow 2026 с участием Patriot прибудет Борис Писториус.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на Бундесвер.

Что известно об испытаниях, которые проведет Германия?

Разработанная компанией Diehl Defence система средней дальности уже успешно используется в Украине. Пресс-секретарь ВВС отметила, что эти испытания укрепят способность немецких войск сбивать воздушные цели.

Маневры также станут важным шагом к восстановлению подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Германии, расформированного в 2012 году. В рамках реформы систему Ozelot, предназначенную для защиты наземных войск от низколетящих самолетов, дронов и крылатых ракет, передадут из ВВС обратно в состав сухопутных войск.

В совместных учениях под названием "Spartan Arrow 2026" вместе с немецкими подразделениями принимают участие вооруженные силы Швеции. На полигоне также задействованы американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Германия существенно ускорила восстановление своих оборонных возможностей после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время страна выстраивает многоуровневую систему ПВО, в которой различные комплексы предназначены для поражения целей на соответствующих высотах.

Напомним, немецкая компания Diehl Defence представила беспилотник Cobra 600, похожий на "Шахед", который несет ракету ПВО IRIS-T. Дрон уже прошел первые летные испытания, а его заявленная дальность полета превышает 400 километров. Эта разработка может увеличить дальность применения наземных ракет IRIS-T SLM, способных поражать цели на расстоянии примерно 40 километров.