Скорость 2200 километров в час: Южная Корея получила первый истребитель KF-21

Первый серийный KF-21 был официально передан Военно-воздушным силам 22 сентября 2026 года. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление военных и Управления программ оборонных закупок (DAPA). Истребитель вылетел с завода Korea Aerospace Industries (KAI) в городе Сачхон и преодолел около 165 километров до авиабазы Ечхон, где его будет эксплуатировать восстановленная 156-я истребительная эскадрилья.

Первый серийный KF-21 во время передачи Военно-воздушным силам Южной Кореи. Фото: ROKAF

Первый полет уже серийного истребителя

Передача KF-21 стала отдельной церемонией для южнокорейской авиации. После подписания документов о приеме самолета майор Хан Чжэ Сок поднял его в воздух и направился к новой базе.

В полете истребитель сопровождали легкий боевой самолет FA-50, учебно-боевой TA-50 и учебный T-50 Golden Eagle. Все три также разработаны южнокорейской компанией KAI.

Для страны это завершение важного этапа программы, начатой еще в 2001 году. Тогда президент Ким Де Чжун предложил создать собственный современный истребитель, который позволил бы постепенно отказаться от устаревших американских F-4 Phantom II и F-5 Tiger II.

Однако от идеи до полноценной разработки прошло почти 15 лет. Из-за бюджетных ограничений и проверок целесообразности проекта официальные работы начались только в декабре 2015 года. Первый прототип был представлен в апреле 2021 года, а 19 июля 2022 года он впервые поднялся в воздух.

Серийное производство KF-21 стартовало в июне 2024 года, и теперь первый готовый самолет передали военным.

Чем вооружен KF-21 Boramae

KF-21 относится к поколению 4,5. Его конструкция предусматривает пониженную радиолокационную заметность, однако первая серийная версия не имеет внутренних отсеков для вооружения, характерных для полноценных стелс-истребителей пятого поколения.

Самолет получил два турбореактивных двигателя семейства General Electric F414, радар AESA с активной фазированной антенной решеткой и современное бортовое оборудование.

По заявленным характеристикам KF-21 способен развивать скорость до 1,81 Маха, или примерно 2200 километров в час. Длина истребителя составляет 16,9 метра, размах крыльев – 11,2 метра, а высота – 4,7 метра.

Для вооружения предусмотрено десять точек подвески: шесть под крыльями и четыре под фюзеляжем. Первая серийная модификация Block I в первую очередь предназначена для воздушных боев, тогда как следующая Block II должна получить расширенные возможности поражения наземных и морских целей.

Ранее "Милитари 24" сообщал о завершении испытаний KF-21 и планах Южной Кореи по его серийному производству. В ходе программы испытаний проверялись, в частности, дозаправка в воздухе и применение вооружения.