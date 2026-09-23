Первый серийный KF-21 был официально передан Военно-воздушным силам 22 сентября 2026 года. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление военных и Управления программ оборонных закупок (DAPA). Истребитель вылетел с завода Korea Aerospace Industries (KAI) в городе Сачхон и преодолел около 165 километров до авиабазы Ечхон, где его будет эксплуатировать восстановленная 156-я истребительная эскадрилья.
Первый серийный KF-21 во время передачи Военно-воздушным силам Южной Кореи. Фото: ROKAF
Первый полет уже серийного истребителя
Передача KF-21 стала отдельной церемонией для южнокорейской авиации. После подписания документов о приеме самолета майор Хан Чжэ Сок поднял его в воздух и направился к новой базе.
В полете истребитель сопровождали легкий боевой самолет FA-50, учебно-боевой TA-50 и учебный T-50 Golden Eagle. Все три также разработаны южнокорейской компанией KAI.
Для страны это завершение важного этапа программы, начатой еще в 2001 году. Тогда президент Ким Де Чжун предложил создать собственный современный истребитель, который позволил бы постепенно отказаться от устаревших американских F-4 Phantom II и F-5 Tiger II.
Однако от идеи до полноценной разработки прошло почти 15 лет. Из-за бюджетных ограничений и проверок целесообразности проекта официальные работы начались только в декабре 2015 года. Первый прототип был представлен в апреле 2021 года, а 19 июля 2022 года он впервые поднялся в воздух.
Серийное производство KF-21 стартовало в июне 2024 года, и теперь первый готовый самолет передали военным.
Чем вооружен KF-21 Boramae
KF-21 относится к поколению 4,5. Его конструкция предусматривает пониженную радиолокационную заметность, однако первая серийная версия не имеет внутренних отсеков для вооружения, характерных для полноценных стелс-истребителей пятого поколения.
Самолет получил два турбореактивных двигателя семейства General Electric F414, радар AESA с активной фазированной антенной решеткой и современное бортовое оборудование.
По заявленным характеристикам KF-21 способен развивать скорость до 1,81 Маха, или примерно 2200 километров в час. Длина истребителя составляет 16,9 метра, размах крыльев – 11,2 метра, а высота – 4,7 метра.
Для вооружения предусмотрено десять точек подвески: шесть под крыльями и четыре под фюзеляжем. Первая серийная модификация Block I в первую очередь предназначена для воздушных боев, тогда как следующая Block II должна получить расширенные возможности поражения наземных и морских целей.
Ранее "Милитари 24" сообщал о завершении испытаний KF-21 и планах Южной Кореи по его серийному производству. В ходе программы испытаний проверялись, в частности, дозаправка в воздухе и применение вооружения.
Когда KF-21 начнет выполнять боевые задачи
Передача первого серийного самолета еще не означает, что KF-21 уже готов к полноценному боевому дежурству. Южнокорейские ВВС планируют начать его оперативное применение во второй половине 2027 года. До этого времени пилоты и наземный персонал будут проходить подготовку и осваивать новую технику.
KAI планирует изготовить 40 истребителей к 2028 году. Следующий этап предусматривает поставку еще 80 самолетов к 2032 году, причем более поздние модели будут обладать более широкими возможностями применения вооружения по наземным и морским целям.
Южнокорейский KF-21 Boramae. Фото: Военно-воздушные силы Республики Корея
Южная Корея создает собственную боевую авиацию
KF-21 должен постепенно заменить устаревшие истребители F-5 и усилить авиапарк Южной Кореи, в который также входят американские F-16, F-15K и F-35A.
Несмотря на статус национальной разработки, самолет использует ряд иностранных компонентов, в частности американские двигатели. В то же время производство собственного истребителя позволяет Сеулу развивать авиационную промышленность и постепенно снижать зависимость от закупок готовых боевых самолетов за рубежом.
Это часть более широкой модернизации южнокорейских вооруженных сил. В частности, "Милитари 24" ранее сообщал о планах Сеула построить собственную атомную подводную лодку на фоне развития военного потенциала КНДР.
После передачи первого KF-21 главной задачей производителя станет наращивание серийного выпуска, а Военно-воздушных сил – подготовка пилотов и технического персонала к эксплуатации нового типа истребителей.