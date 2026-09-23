Перший серійний KF-21 офіційно передали Повітряним силам 22 вересня 2026 року. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на спільну заяву військових та Управління програм оборонних закупівель (DAPA). Винищувач вилетів із заводу Korea Aerospace Industries (KAI) у місті Сачхон і подолав близько 165 кілометрів до авіабази Єчхон, де його експлуатуватиме відновлена 156-та винищувальна ескадрилья.

Перший серійний KF-21 під час передачі Повітряним силам Південної Кореї. Фото: ROKAF

Перший політ уже серійного винищувача

Передача KF-21 стала окремою церемонією для південнокорейської авіації. Після підписання документів про приймання літака майор Хан Чже Сок підняв його в повітря та вирушив до нової бази.

У польоті винищувач супроводжували легкий бойовий літак FA-50, навчально-бойовий TA-50 та навчальний T-50 Golden Eagle. Усі три також розроблені південнокорейською компанією KAI.

Для країни це завершення важливого етапу програми, яку започаткували ще у 2001 році. Тоді президент Кім Де Чжун запропонував створити власний сучасний винищувач, який дозволив би поступово відмовитися від застарілих американських F-4 Phantom II та F-5 Tiger II.

Однак від ідеї до повноцінної розробки минуло майже 15 років. Через бюджетні обмеження та перевірки доцільності проєкту офіційні роботи розпочалися лише у грудні 2015 року. Перший прототип представили у квітні 2021-го, а 19 липня 2022 року він уперше піднявся в повітря.

Серійне виробництво KF-21 стартувало у червні 2024 року, і тепер перший готовий літак передали військовим.

Чим озброєний KF-21 Boramae

KF-21 належить до покоління 4,5. Його конструкція передбачає знижену радіолокаційну помітність, однак перша серійна версія не має внутрішніх відсіків озброєння, характерних для повноцінних стелс-винищувачів п'ятого покоління.

Літак отримав два турбореактивні двигуни сімейства General Electric F414, радар AESA з активною фазованою антенною решіткою та сучасне бортове обладнання.

За заявленими характеристиками, KF-21 здатний розвивати швидкість до 1,81 Маха, або приблизно 2200 кілометрів на годину. Довжина винищувача становить 16,9 метра, розмах крил – 11,2 метра, а висота – 4,7 метра.

Для озброєння передбачено десять точок підвіски: шість під крилами та чотири під фюзеляжем. Перша серійна модифікація Block I насамперед призначена для повітряних боїв, тоді як наступна Block II має отримати розширені можливості ураження наземних і морських цілей.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про завершення випробувань KF-21 та плани Південної Кореї щодо його масового виробництва. Під час програми випробувань перевіряли, зокрема, дозаправлення в повітрі та застосування озброєння.