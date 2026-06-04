Украина может создать ядерное оружие, пусть Путин не думает, – Штилерман

Генеральный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина способна создать ядерное оружие. По его словам, это достаточно просто.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман. И объяснил, почему же наше государство этого не делает.

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Украина может создать ядерное оружие

Ведущая спросила, способен ли Путин ударить "ядеркой" по Украине.

Если Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно, мы можем это делать. Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность. Они свои обязательства не выполняют, но мы пока что свои выполняем,

– высказался Штилерман.

Он считает, что Украина способна стать ядерной державой – "это очень простой процесс, и там все понятно". По его мнению, это только вопрос политического решения.

"И надо отдать должное нашему руководству, что оно выполняет взятые на себя обязательства по неядерному статусу Украины", – добавил конструктор.

Кстати, Штилерман не думает, что Путин применит ядерное оружие против Украины. Более того, он призвал не думать, имеет ли его Россия, и "воевать так, будто его нет".

Соучредитель Fire Point объяснил: Россия каждый раз будет доставать эту ядерную дубинку и Украина каждый раз будет отступать перед этим "аргументом". Хотя на самом деле ядерная война не нужна Китаю, иначе его соседи, Япония и Южная Корея, выставят это оружие "вдоль границы". Поэтому, скорее всего, Путин не нажмет на ядерную кнопку.