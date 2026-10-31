Ка-52М или Ми-28: какой российский вертолет опаснее для украинских дронов

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Об этом сообщает Defence Express.

Как российские вертолеты охотятся на украинские БПЛА?

Еще осенью 2023 года российское командование сформировало несколько тактических групп вертолетов, задачей которых был перехват украинских дальнобойных беспилотников. Они подчинялись командованию дивизий противовоздушной обороны на территории России.

В каждую группу входили два ударных и один вспомогательный вертолет. Их должны были удерживать в режиме "готовность №2", то есть от получения приказа до взлета должно было пройти около 25 минут.

Первый успешный перехват украинского БПЛА российским вертолетом якобы произошел в августе 2023 года с участием Ми-28Н. Следующий подобный эпизод зафиксировали в ноябре 2024 года: тогда Ка-52М для поражения трех воздушных целей применил две ракеты "Игла-С" и 65 выстрелов из 30-миллиметровой пушки.

Также эксперты приводят статистику за ноябрь – декабрь 2024 года. Согласно ей, российские тактические группы на Ми-28 и Ка-52М якобы перехватили в общей сложности 59 воздушных целей. Около 71% из них, по этим данным, были уничтожены ракетами "Игла-С", а остальные – бортовыми пушками. Рубеж перехвата, как утверждают аналитики, составлял примерно 50 километров от прикрываемого объекта.

Большую эффективность в перехвате беспилотников демонстрировал именно Ка-52М. Это объясняется более совершенной бортовой аппаратурой вертолета, которая помогает обнаруживать и сопровождать воздушные цели.

В то же время на результаты охоты влияют погодные условия. Ограниченная видимость и обледенение рабочих поверхностей вертолетов могут затруднять выполнение задач.

Если российские вертолеты действительно преимущественно используют ракеты "Игла-С", одним из возможных способов противодействия может стать установка на украинские дальнобойные БПЛА устройств для запуска тепловых ловушек. Такие средства предназначены для отвлечения ракет с тепловым наведением от основной цели.

В качестве примера приводят российскую крылатую ракету Х-101 в варианте "Изделие 504АП", на которой интегрирована станция постановки помех СП-504.

Однако остается открытым вопрос, возможно ли реализовать подобное техническое решение на украинских дальнобойных беспилотниках. Его практическое внедрение потребует отдельной проработки.

Напомним, что украинские военные в течение одного месяца были сбиты 8 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, полностью уничтожив 6 из них. Эти потери составляют почти половину годового производства такой авиации в России.