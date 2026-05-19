Не на оптоволокне: в ВСУ сказали, какие сейчас дроны Россия использует чаще всего

Когда появились дроны на оптоволокне, многие эксперты предполагали, что враг сделает основную ставку именно на них, ведь средства РЭБ против таких беспилотников не работают. Впрочем, сегодня они разделяют первенство с дронами на радиоуправлении, а иногда даже уступают им.

Почему так происходит, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал "Ришала" – начальник группы беспилотных систем штаба 6 батальона 12-й отдельной бригады спецназначения "Азов".

Какие дроны россияне используют чаще всего и почему?

На Добропольском направлении, где воюет батальйон "Ришалы", встречаются оба типа беспилотников.

Оценить точное количество оптоволоконных FPV сложнее, ведь их обнаруживают в основном уже после уничтожения или по следам кабеля. По оценкам военного, сейчас противник все же чаще применяет именно дроны на радиоуправлении.

Военный объясняет это тем, что каждый тип управления имеет свои преимущества и недостатки. Оптоволоконные дроны не подвергаются воздействию средств РЭБ, однако имеют существенные ограничения: им сложнее подниматься на высоту, они имеют меньшую дальность и скорость полета, а кабель может оборваться из-за различных внешних факторов. В то же время такие дроны эффективны в местах, где из-за рельефа или других условий нет стабильной радиосвязи.

Зато FPV-дроны на радиоуправлении, несмотря на влияние РЭБ, имеют значительно большую дальность полета – фактически она ограничивается только зарядом аккумулятора и погодными условиями. Однако их сложнее использовать для засад.

По слова "Решалы", способы борьбы с оптоволоконными дронами уже существуют. Их можно физически уничтожать или повреждать оптоволокно. Такие FPV летают ниже и медленнее, поэтому для борьбы с ними создают мобильные огневые группы. Значительную часть таких дронов удается ликвидировать еще до подлета к цели.

Говоря о дальности работы вражеских FPV, военный отметил, что при определенных условиях они могут действовать на очень большом расстоянии. Если дрон запускают с так называемой "крылатой матки", которая доставляет его ближе к цели и экономит заряд аккумулятора, дальность может достигать 50 – 60 километров. Хотя это и единичные случаи.

В стандартных условиях FPV обычно работают на расстоянии до 30 километров, но здесь все зависит от погоды, ветра и работы РЭБ.

Он также добавил, что попутный ветер часто играет в пользу противника и затрудняет работу украинских операторов. В то же время украинским военным также удавалось преодолевать значительные расстояния – в частности, FPV залетал примерно на 30 километров из Константиновки где-то за Нью-Йорк.

Россия наращивает количество дронов и делает их более опасными

Россия активно наращивает подразделения беспилотных систем и все больше адаптируется к войне дронов. За последние четыре месяца количество военных, привлеченных к работе с БпЛА, увеличилось примерно на 28 тысяч человек. Если в начале года таких военных было около 86 тысяч, то сейчас – уже более 114 тысяч. Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

По словам военного, до конца года Россия планирует довести численность дроновых подразделений до 168 тысяч человек. В то же время, по наиболее амбициозным прогнозам, эта цифра может вырасти даже до 200 тысяч, хотя более реалистичным сценарием "Мадьяр" считает именно 168 тысяч.

По данным Главного управления разведки, Россия планирует изготовить 110 тысяч беспилотников, из которых 60 тысяч должны быть ударными дальнобойными дронами, а еще 50 тысяч – ложными целями для перегрузки украинской ПВО. Если этот план удастся, то уже к концу 2026 года Россия сможет производить примерно 450 дронов различных типов в сутки. Около 55% из них будут составлять "Шахеды". А уже в начале 2027 года производство может вырасти до 500 беспилотников ежедневно.

В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что такие темпы производства являются серьезной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

О другой опасности предупредил внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, россияне начали использовать дроны типа "Ланцет" в режиме полного радиомолчания до самого момента атаки. Оккупанты намеренно выключают передачу сигналов, чтобы украинские военные не могли заблаговременно определить тип беспилотника, выявить угрозу и оперативно отреагировать.

Бескрестнов отметил, что пока точно неизвестно, какую именно систему навигации используют модернизированные "Ланцеты". Среди возможных вариантов рассматривают инерционную навигацию, систему маяков или ориентирование по изображению местности.

Эксперт также обратил внимание, что Россия продолжает модернизировать и дроны типа "Шахед". По его предположению, отдельные беспилотники уже могут оснащать средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить работу украинских систем обнаружения и радаров.