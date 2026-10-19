Китай построил второй необычный корабль: плавучую базу для подводных роботов

В Китае обнаружили уже второй корабль необычной конструкции, который, по всей видимости, предназначен для транспортировки, запуска и обслуживания больших подводных беспилотников. Новое судно построили на верфи в Гуанчжоу, тогда как его более крупный аналог недавно спустили на воду в Шанхае.

Об этом 18 октября сообщило американское издание The War Zone, которое проанализировало фотографии нового корабля и спутниковые снимки китайских верфей.

Журналисты установили, что второе судно было построено на предприятии Guangzhou Shipyard International, входящем в государственную судостроительную корпорацию CSSC. По конструкции оно почти полностью повторяет корабль из Шанхая, но имеет меньшие размеры.

Чем отличаются два китайских корабля

Первый корабль заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае еще весной 2026 года. По оценкам The War Zone, длина судна составляет примерно 204 метра, а ширина достигает 30 метров. В кормовой части расположена большая доковая камера, которая может использоваться для спуска подводных аппаратов на воду и их возвращения на борт.

Наибольший интерес представляют 12 больших опорных конструкций над кормой. Аналитики предполагают, что они являются частью подъемного механизма, способного перемещать большие подводные аппараты между водой и внутренними палубами корабля.

Новый корабль, сфотографированный в Гуанчжоу, построен по аналогичной схеме. В то же время он примерно на треть меньше своего предшественника и имеет шесть подъемных опор вместо двенадцати. Остальные особенности остались прежними. В частности, судно имеет кормовую доковую камеру, а также площадку и ангар для летательных аппаратов за передней надстройкой.

Журналисты The War Zone изучили спутниковые снимки верфи Guangzhou Shipyard International на острове Лунсюэ. На снимке от 2 октября новый корабль виден возле крытого строительного докового участка еще до спуска на воду.

"Милитари 24" ранее рассказывал о первом китайском корабле для больших подводных дронов. Тогда эксперты предполагали, что судно сможет перевозить несколько сверхкрупных беспилотных подводных лодок или значительно больше аппаратов меньшего размера.

Как корабль-носитель будет запускать подводные дроны

В отличие от обычных надводных дронов, которые можно спускать с палубы краном, большие беспилотные подводные лодки требуют более сложного оборудования. Одно из возможных решений предусматривает использование кормовой доковой камеры. Через нее подводный аппарат может попадать непосредственно в воду, а после завершения задания возвращаться на корабль.

Подъемные механизмы позволили бы перемещать беспилотники внутри судна для обслуживания, ремонта и подготовки к следующим миссиям. Такое назначение необычных опорных конструкций предполагают аналитики The War Zone. В то же время китайская сторона пока не обнародовала официальных характеристик кораблей, поэтому их назначение остается предварительной оценкой.

Большие подводные дроны могут находиться в море значительно дольше, чем обычные беспилотные катера. Однако даже автономным аппаратам требуется обслуживание, проверка оборудования и подготовка к следующему выходу в море. Корабль-носитель позволил бы выполнять эти работы вдали от береговых баз, не возвращая каждую подводную субмарину в порт.

Какие подводные дроны может перевозить Китай

Китай уже демонстрировал большие беспилотные подводные аппараты, в частности HSU100 и AJX002. Обе системы были представлены во время военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года. Их полные характеристики остаются неизвестными, однако они свидетельствуют об интересе китайских военных к созданию подводных платформ, способных действовать без экипажа.

Такие аппараты потенциально могут выполнять разведывательные задачи, исследовать морское дно, искать мины и вести наблюдение за кораблями и подводными лодками. Для военных операций также рассматривается возможность использования больших подводных беспилотников в качестве носителей вооружения. Однако пока нет подтверждений, что именно HSU100 или AJX002 предназначены для применения с новых китайских кораблей.

Подобные технологии разрабатываются и в Украине. Как ранее сообщал "Милитари 24", украинская компания Global Mark представила большой подводный дрон Sea Trident ST-1000, который имеет заявленную дальность более 3700 километров и может нести до тонны полезной нагрузки.

Впрочем, китайские корабли рассчитаны на иную концепцию применения. Речь идет не об отдельном подводном аппарате, а о возможности обеспечивать работу целой группы беспилотных подводных лодок в открытом море.

Зачем Китаю флот подводных дрононосцев

Главное преимущество таких кораблей заключается в возможности развертывать подводные беспилотники вдали от китайского побережья. Вместо того чтобы отправлять каждый аппарат с береговой базы, военно-морские силы могли бы доставлять их в нужный район на специализированном корабле. Это особенно актуально для Тихого океана, где расстояния между островами и военными объектами исчисляются сотнями и тысячами километров.

Большие подводные дроны могут использоваться для длительного наблюдения, разведки морского дна и контроля подводной обстановки. В перспективе такие платформы также могут выполнять ударные задачи.

The War Zone обращает внимание на то, что появление двух кораблей схожей конструкции может свидетельствовать о намерении Китая системно развивать данное направление. В то же время не исключено, что оба судна в первую очередь предназначены для испытаний новых подводных аппаратов. О формировании боевого соединения или серийном производстве таких кораблей пока говорить рано.

Развитие беспилотных систем уже меняет характер морских операций. Например, "Милитари 24" сообщал о столкновении между морскими беспилотниками в Черном море, в ходе которого украинский Sargan 3000 уничтожил российский беспилотный катер.

Китайская концепция отличается значительно большими масштабами. Специализированный корабль может превратиться в плавучую базу для подводных роботизированных систем, обеспечивая их применение на большом расстоянии от собственных портов. Однако ключевой вопрос пока остается без ответа: предназначены ли два новых китайских судна для боевых операций или, прежде всего, станут платформами для испытания подводных технологий.