Про це 18 жовтня повідомило американське видання The War Zone, яке проаналізувало фотографії нового корабля та супутникові знімки китайських верфей.

Журналісти встановили, що друге судно побудували на підприємстві Guangzhou Shipyard International, яке входить до державної суднобудівної корпорації CSSC. За конструкцією воно майже повторює корабель із Шанхая, але має менші розміри.

Чим відрізняються два китайські кораблі

Перший корабель помітили на верфі Hudong-Zhonghua в Шанхаї ще навесні 2026 року. За оцінками The War Zone, довжина судна становить приблизно 204 метри, а ширина сягає 30 метрів. У кормовій частині розташована велика докова камера, яка може використовуватися для спуску підводних апаратів на воду та їхнього повернення на борт.

Найбільший інтерес становлять 12 великих опорних конструкцій над кормою. Аналітики припускають, що вони є частиною підйомного механізму, здатного переміщувати великі підводні апарати між водою та внутрішніми палубами корабля.

Новий корабель, сфотографований у Гуанчжоу, побудований за подібною схемою. Водночас він приблизно на третину менший за попередника та має шість підйомних опор замість дванадцяти. Інші особливості залишилися схожими. Зокрема, судно має кормову докову камеру, а також майданчик і ангар для літальних апаратів за передньою надбудовою.

Журналісти The War Zone перевірили супутникові знімки верфі Guangzhou Shipyard International на острові Лунсюе. На зображенні від 2 жовтня новий корабель видно біля критої будівельної докової ділянки ще до спуску на воду.

Мілітарі 24 раніше розповідав про перший китайський корабель для великих підводних дронів. Тоді експерти припускали, що судно зможе перевозити кілька надвеликих безпілотних субмарин або значно більше апаратів меншого розміру.

Як корабель-носій запускатиме підводні дрони

На відміну від звичайних надводних дронів, які можна спускати з палуби краном, великі безпілотні субмарини потребують складнішого обладнання. Одне з можливих рішень передбачає використання кормової докової камери. Через неї підводний апарат може потрапляти безпосередньо у воду, а після завершення завдання повертатися на корабель.

Підйомні механізми дозволили б переміщувати безпілотники всередині судна для обслуговування, ремонту та підготовки до наступних місій. Саме таке призначення незвичайних опорних конструкцій припускають аналітики The War Zone. Водночас китайська сторона поки не оприлюднила офіційних характеристик кораблів, тому їхнє призначення залишається попередньою оцінкою.

Великі підводні дрони можуть перебувати в морі значно довше за звичайні безекіпажні катери. Однак навіть автономним апаратам потрібні обслуговування, перевірка обладнання та підготовка до наступного походу. Корабель-носій дозволив би виконувати ці роботи далеко від берегових баз, не повертаючи кожну підводну субмарину до порту.

Які підводні дрони може перевозити Китай

Китай уже демонстрував великі безпілотні підводні апарати, зокрема HSU100 та AJX002. Обидві системи показали під час військового параду в Пекіні 3 вересня 2025 року. Їхні повні характеристики залишаються невідомими, однак вони демонструють інтерес китайських військових до створення підводних платформ, здатних діяти без екіпажу.

Такі апарати потенційно можуть виконувати розвідувальні завдання, досліджувати морське дно, шукати міни та вести спостереження за кораблями й підводними човнами. Для військових операцій також розглядають можливість використання великих підводних безпілотників як носіїв озброєння. Проте поки немає підтверджень, що саме HSU100 або AJX002 призначені для застосування з нових китайських кораблів.

Подібні технології розвивають і в Україні. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, українська компанія Global Mark представила великий підводний дрон Sea Trident ST-1000, який має заявлену дальність понад 3700 кілометрів і може переносити до тонни корисного навантаження.

Втім, китайські кораблі розраховані на іншу концепцію застосування. Йдеться не про окремий підводний апарат, а про можливість забезпечувати роботу цілої групи безпілотних субмарин у відкритому морі.

Для чого Китаю флот підводних дрононосців

Найбільша перевага таких кораблів полягає в можливості розгортати підводні безпілотники далеко від китайського узбережжя. Замість того щоб відправляти кожен апарат із берегової бази, військово-морські сили могли б доставляти їх у потрібний район на спеціалізованому кораблі. Це особливо актуально для Тихого океану, де відстані між островами та військовими об'єктами вимірюються сотнями й тисячами кілометрів.

Великі підводні дрони можуть використовуватися для тривалого спостереження, розвідки морського дна та контролю підводної обстановки. У перспективі такі платформи також можуть виконувати ударні завдання.

The War Zone звертає увагу, що поява двох кораблів схожої конструкції може свідчити про намір Китаю розвивати відповідний напрям системно. Водночас не виключено, що обидва судна насамперед призначені для випробувань нових підводних апаратів. Про формування бойового з'єднання або серійне виробництво таких кораблів поки говорити зарано.

Розвиток безпілотних систем уже змінює характер морських операцій. Наприклад, Мілітарі 24 повідомляв про бій між морськими безпілотниками в Чорному морі, під час якого український Sargan 3000 знищив російський безекіпажний катер.

Китайська концепція відрізняється значно більшими масштабами. Спеціалізований корабель може перетворитися на плавучу базу для підводних роботизованих систем, забезпечуючи їхнє застосування на великій відстані від власних портів. Однак ключове питання поки залишається без відповіді: чи призначені два нові китайські судна для бойових операцій, чи насамперед стануть платформами для випробування підводних технологій.