"Небо не выше закона": Китай создал мировую индустрию дронов и теперь ограничивает их использование

Китай, который доминирует на мировом рынке беспилотников, резко ужесточил правила их использования внутри страны. Власти вводят обязательную регистрацию, разрешения на полеты и контроль в реальном времени, а в Пекине фактически вводят почти полный запрет.

Пользователи и бизнес жалуются, что новые ограничения парализуют даже легальное использование дронов. Об этом пишет The New York Times.

Китай усиливает контроль над небом: что известно?

Несмотря на глобальное лидерство в производстве беспилотников, Китай стремительно превращается в одну из самых сложных стран для их использования. Власти существенно ужесточили правила для гражданских и рекреационных полетов.

Отныне за несанкционированный запуск дрона предусмотрены жесткие наказания, включая возможное тюремное заключение. Новые нормы имеют целью, по словам властей, обеспечить общественную безопасность и контроль над воздушным пространством.

С мая все дроны в Китае должны быть зарегистрированы по реальным именам владельцев. Операторы обязаны привязать свои устройства к официальным документам или номерам телефонов.

Кроме этого:

полеты во многих зонах требуют разрешения минимум за день;

большинство городских территорий входят в зоны ограниченного доступа;

данные о полетах будут передаваться правительству в режиме реального времени.

Исключения предусмотрены только для небольших дронов, которые летают на низкой высоте в специально определенных зонах, однако таких зон очень мало.

Отдельные правила вводит столица Китая. В Пекине фактически вводят почти полный запрет на дроны.

Согласно новым требованиям: дроны нельзя продавать, арендовать или ввозить в город, багаж пассажиров будут проверять на наличие дронов, владельцы должны зарегистрировать устройства до 30 апреля, на один адрес разрешено не более трех дронов.

Исключения возможны только для специальных целей, таких как борьба с терроризмом или научные исследования.

На фоне ужесточения правил китайские пользователи все чаще заявляют, что власть фактически блокирует даже легальные полеты. В соцсетях появляются сообщения о допросах и штрафах, конфискации дронов, задержания операторов и массовые отказы в разрешениях на полеты.

Некоторые владельцы отмечают, что их заявки одобряют лишь частично или вообще отклоняют без объяснений. В результате рынок начал проседать, а продажи дронов значительно сократились.

Почему Китай вводит такие ограничения?

В Министерстве общественной безопасности Китая объясняют новые правила рисками для авиации и безопасности. Среди инцидентов – полеты дронов вблизи гражданских самолетов, нарушение запрещенных зон и даже столкновения беспилотников в воздухе.

Небо не выше закона,

– отметили в ведомстве.

В то же время власти заявляют, что ограничения являются частью более широкой стратегии развития так называемой "низковысотной экономики" – использования дронов для доставки, энергетики и сельского хозяйства.

Эксперты также связывают усиление контроля с военными рисками. Войны в Украине и на Ближнем Востоке показали, что даже дешевые дроны могут быть эффективным оружием. Это вызывает беспокойство в Пекине относительно возможных угроз национальной безопасности и защиты стратегических объектов.

Жесткие внутренние ограничения совпадают с международным давлением на китайских производителей. В частности, DJI, крупнейший в мире производитель дронов, уже сталкивается с ограничениями в США по соображениям безопасности.

В результате Китай оказался в парадоксальной ситуации: страна, которая создала глобальную индустрию дронов, одновременно значительно усложняет их использование внутри страны.

