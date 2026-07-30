Россия впервые за долгое время могла запустить по Украине северокорейские ракеты KN-23, – Игнат

Не исключено, что ночью 30 июля во время массированной комбинированной воздушной атаки россияне, вероятно, применили северокорейские ракеты KN-23, летящие по баллистической траектории. Это могло произойти впервые за долгое время.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Суспильне.

Что сказал Игнат о возможных запусках KN-23 по Украине в ночь на 30 июля?

Юрий Игнат назвал ночной вражеский удар по Украине "большим и жестоким", отметив, что последствия атаки серьезны во Львове и Кривом Роге.

Сегодня география удара была обширной. Прежде всего – это Киевская область, куда прилетело больше всего ракет, и Львовская область, куда враг направил большой запас крылатых ракет,

– сказал полковник.

По его словам, Россия направила значительное количество крылатых ракет именно на Запад Украины, поскольку они имеют больший радиус действия, тогда как баллистические ракеты обладают ограниченной дальностью.

Игнат также уточнил, что россияне во время обстрела применили противокорабельные ракеты "Оникс" и "Циркон", относящиеся к баллистическим, а также "Искандер-М", С-400 и, вероятно, северокорейские KN-23.

"Даже северокорейские ракеты сейчас появились в сводках, потому что наши дежурные силы и наша разведка не исключают вероятность применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не фигурировала в наших сводках, но сегодня она у нас появилась", – отметил представитель Воздушных Сил ВСУ.

Обратите внимание! Reuters со ссылкой на два осведомленных источника также пишет, что ракетой KN-23 россияне могли нанести удар по Радушному, что недалеко от Кривого Рога. Это, вероятно, первый случай применения такого оружия в войне за почти год.



Один из собеседников подчеркнул, что в последний раз Украина подтверждала российский удар с применением северокорейской ракеты 8 августа 2025 года.

Почему Россия комбинирует различные ракеты?

Игнат объяснил, что россияне пытаются разнообразить удары различными типами ракет из-за сложности перехвата баллистики.

Враг комбинирует различные типы ракет с точки зрения баллистики, что нам сейчас сложно перехватить из-за дефицита ракет, но враг разбавляет классическую баллистику "Искандер-М" с С-400 – это зенитная управляемая ракета, которая должна запускаться в воздухе, но они бьют по земле,

– сказал полковник.

По его словам, Россия хочет увеличить количество ударов баллистическими ракетами, однако не располагает достаточными запасами.

"Но самой баллистики (в России – 24 Канал), очевидно, нет в достаточном количестве, чтобы наносить (удары – 24 Канал) с такой интенсивностью, как это делается в последнее время, поэтому они смешивают эти ракеты", – подчеркнул он.

Сколько ракет удалось сбить?

Юрий Игнат отметил, что украинская ПВО продолжает эффективно действовать против ударных беспилотников и крылатых ракет. По его словам, было уничтожено более 90% дронов-камикадзе.

В то же время перехват баллистических ракет остается сложной задачей.

Конечно, нам нужны и ракеты, и сами системы Patriot, которые сегодня показывают результаты,

– заявил представитель командования Воздушных сил.

Он добавил, что украинским военным удалось сбить одну баллистическую ракету, однако не все вражеские ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

В то же время показатель уничтожения крылатых ракет остается высоким: из 61 ракеты Х-101 и "Калибр" было сбито 54. Что касается нескольких других ракет, информация еще уточняется, поскольку нет подтверждений разрушений, а сами цели исчезли из зоны обнаружения.

Отдельной особенностью атаки стал случай с российской ракетой, которая залетела на территорию Польши. Там, по словам Игната, произошел взрыв и образовалась воронка.

Напомним, в целом во время массированной атаки по Украине ночью 30 июля россияне применили 358 средств воздушного нападения, среди которых 74 ракеты и 284 беспилотника различных типов.

Кроме того, Юрий Игнат также рассказал, что россияне тщательно спланировали свою последнюю массированную атаку. Так, оккупанты комбинировали различные типы вооружения, учитывая их дальность полета и возможности украинской системы противовоздушной обороны.