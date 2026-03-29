КНДР испытала двигатель для ракеты, которая может ударить по США
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием модернизированного твердотопливного двигателя повышенной тяги для вооружения. Тест является частью курса Пхеньяна на создание более маневренных и сложных для обнаружения ракет, способных поражать США и их союзников.
Об этом говорится в материале Associated Press.
Читайте также Что и ожидалось: Ким Чен Ына снова избрали председателем госсовета КНДР
Что испытывали в Северной Корее?
Сообщается, что максимальная тяга двигателя составляет 2 500 килотонн, тогда как во время подобного теста в сентябре этот показатель оценивали примерно в 1 970 килотонн.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), испытания состоялось в рамках пятилетней программы наращивания вооружений, направленной на модернизацию "стратегических ударных средств". Этим термином в КНДР обозначают баллистические ракеты с ядерным потенциалом и другие виды вооружения.
Ким Чен Ын заявил, что новый двигатель имеет "большое значение для вывода стратегической военной мощи страны на самый высокий уровень".
В то же время KCNA не уточнило, когда и где именно состоялось испытание.
В последние годы Северная Корея провела ряд испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР), демонстрируя потенциальную способность достигать территории США.
В то же время часть предыдущих заявлений КНДР об успешных испытаниях вызвала скепсис. В частности, в 2024 году Пхеньян сообщал о тесте ракеты с несколькими боеголовками, однако в Южной Корее это назвали попыткой скрыть неудачный запуск.
Некоторые иностранные эксперты считают, что КНДР до сих пор сталкивается с техническими трудностями в создании полноценной МБР, в частности по выдерживанию боевыми частями условий повторного вхождения в атмосферу. Другие же не разделяют этого мнения, учитывая длительное развитие ядерной и ракетной программ страны.
Кто может ударить по США?
Разведка США предполагает, что враждебные государства могут нанести американской материковой части ракетные удары. Речь идет о Китае, России и Северной Корее.
Кроме того, разведка заявила, что иностранные арсеналы ракет, в частности ядерные, представляют угрозу для спутников. По их данным, Россия работает над новым спутником, который будет нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы.