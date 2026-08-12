Military 24 Оружие и технологии Колеса или гусеницы: какая ходовая часть лучше всего подходит для украинских боевых роботов
12 августа, 10:25
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Колеса или гусеницы: какая ходовая часть лучше всего подходит для украинских боевых роботов

Сергей Матусяк

Украинские наземные роботизированные комплексы заметно отличаются друг от друга. Одни оснащаются простыми колесными шасси, другие передвигаются на гусеницах, а отдельные разработчики пытаются совместить оба решения. У каждой схемы есть свои преимущества, но универсальной ходовой части для всех задач не существует.

Военный эксперт, кандидат технических наук Александр Костур в материале, предоставленном "Милитари24", сравнил основные типы двигателей, которые используют украинские разработчики НРП. Разница между подходами хорошо видна и на серийных украинских машинах. Например, ранее "Милитари24" рассказывал о колесном НРК VARKHAN, конструкция которого ориентирована на движение по сложному рельефу.

В конструкции НРП используются следующие типы ходовых частей: колесная, гусеничная, колесно-гусеничная. Рисунок А. Костура

Почему колеса остаются популярными

Колесная ходовая часть – один из самых простых способов построить наземную роботизированную платформу. Ее главные преимущества, по оценке Костура, заключаются в простоте конструкции и возможности широко использовать унифицированные агрегаты и детали.

Более простое шасси означает меньшее количество сложных узлов, а его производство и ремонт потенциально легче масштабировать.

Для логистических НРП это может быть существенным преимуществом. Машина, перевозящая боеприпасы или снаряжение, не всегда нуждается в максимально сложной ходовой части. Важными становятся цена, ремонтопригодность и возможность быстрого изготовления большого количества платформ.

Но за простоту приходится платить проходимостью.

Костур оценивает ее для колесной схемы как среднюю, а уровень живучести ходовой части – как низкий по сравнению с гусеничным вариантом.

"Проведенный анализ показал разнообразные подходы украинских разработчиков к созданию своих НРП", – отмечает Александр Костур.

Поэтому выбор ходовой части фактически начинается с того, какую именно работу должна выполнять машина.

Гусеницы обеспечивают более высокую проходимость

Гусеничный ход имеет еще одно преимущество – способность работать там, где колесам становится сложно.

По оценке Костура, гусеничная схема обеспечивает высокий уровень проходимости и живучести. Еще одно преимущество заключается в более простом способе передачи крутящего момента на ходовую часть.

Для НРП, которому предстоит работать на разбитом грунте, преодолевать колеи военной техники или двигаться по участкам с низкой несущей способностью поверхности, это может оказаться решающим фактором.

Особенно это касается более тяжелых платформ. Боевой модуль, боекомплект или груз увеличивают массу машины, а вместе с ней растут требования к проходимости.

Например, украинский Tanchik Droid 12.7, о котором писал "Милитари24", относится к классу боевых наземных платформ с установленным крупнокалиберным вооружением. Для таких НПП характеристики ходовой части напрямую связаны не только с мобильностью, но и со способностью перевозить боевую нагрузку и стабильно работать на пересеченной местности.

У гусениц тоже есть слабые места

Более высокая проходимость не делает гусеничную схему безусловно лучшей.

Костур называет среди ее недостатков более сложную и дорогую конструкцию, а также более сложный ремонт.

Для роботизированной платформы это важный компромисс. НРП являются расходным инструментом войны в гораздо большей степени, чем традиционная бронетехника. Поэтому чрезмерное усложнение машины может сделать ее дороже, медленнее в производстве и сложнее для восстановления.

Имеет значение и сама конструкция гусеницы. На украинских НРП часто используют сплошные резиновые или резинометаллические ленты. Их эффективность зависит не только от ширины или материала, но и от формы грунтозацепов.

Именно здесь проявляется еще одна особенность наземных роботов: они должны хорошо двигаться не только вперед.

НРП должен одинаково уверенно двигаться назад

Для обычного автомобиля задний ход является вспомогательным режимом. Для наземного робота ситуация иная.

Платформа может заехать в опасную зону, доставить груз или выполнить задачу, а затем возвращаться по тому же маршруту. Разворотиться для этого удается не всегда.

Поэтому инженер отдельно анализирует рисунок протектора гусениц и шин. Традиционный рисунок "елочка" обеспечивает высокую проходимость преимущественно в одном направлении, но имеет худшие характеристики при движении задним ходом. Кроме того, он уступает в боковом сцеплении при движении по склону.

Направленный протектор типа "елочка" и ненаправленный рисунок. Рисунок О. Костура

Ненаправленный Offroad-протектор, напротив, обеспечивает высокую проходимость в обоих направлениях и лучшее боковое сцепление.

Для НРП эта особенность имеет большее значение, чем для большинства обычной колесной техники.

 

Есть и третий вариант – колесно-гусеничный

Отдельно Костур рассматривает колесно-гусеничную конструкцию. Идея заключается в том, чтобы получить преимущества сразу двух типов ходовой части.

В колесном режиме машина может быстрее двигаться по твердой поверхности. После установки гусениц повышается ее проходимость на сложном грунте.

По оценке эксперта, такая схема обеспечивает высокую проходимость и живучесть выше среднего уровня, а на твердом покрытии позволяет сохранять высокую скорость в колесной конфигурации.

Но бесплатного универсального решения здесь также нет. Конструкция корпуса должна предусматривать свободное пространство между колесами одного борта. Кроме того, система управления должна позволять изменять скорость колес левого и правого бортов. Сам комплект гусениц также увеличивает стоимость платформы.

То есть колесно-гусеничная схема обеспечивает большую универсальность, но усложняет конструкцию машины.

Способ поворота также влияет на проходимость

Разница между колесами и гусеницами проявляется не только при прямолинейном движении.

Колесные НПТ могут поворачивать традиционно, изменяя угол поворота управляемых колес, или за счет разной скорости левого и правого бортов. Последний принцип близок к тому, как поворачивает гусеничная техника.

Костур обращает внимание, что поворот с помощью обычных управляемых колес снижает проходимость, потому что каждое колесо движется по своей траектории. При бортовом способе управления колеса или гусеницы одной стороны остаются примерно в одной колеи.

Есть еще одно важное преимущество: управление при движении задним ходом остается аналогичным движению вперед.

Для НРП это особенно полезно. Оператору не всегда нужно разворачивать платформу при отходе из опасного участка.

Схемы с поворотом управляемых колес относительно продольной оси шасси. Рисунок О. Костура

Схема управления с изменением скорости колес одного борта относительно другого. Рисунок О. Костура

Ходовой части, которая была бы оптимальной для всех НРП, не существует

Выбор между колесами и гусеницами зависит прежде всего от задачи платформы.

Колесное шасси привлекает простотой, унификацией и потенциально более низкой ценой. Гусеничное обеспечивает более высокую проходимость и живучесть, но является более дорогостоящим и сложным в ремонте. Колесно-гусеничная схема позволяет объединить часть преимуществ обоих решений, однако еще больше усложняет конструкцию.

Поэтому один НРП может быть оптимизирован для быстрой доставки грузов, другой – для тяжелой эвакуации или работы в грязи, а третий – для установки вооружения.

Украинские военные уже используют наземных роботов именно в различных ролях. "Милитари24" писал о том, как НРК берут на себя эвакуационные и логистические задачи, снижая необходимость выхода людей на опасные участки.

И именно характер такой задачи должен определять конструкцию машины. Не существует абстрактно "лучшей" ходовой части. Есть ходовая часть,  лучше всего соответствующая конкретной работе, которую робот должен выполнить на поле боя.

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