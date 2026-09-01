Замена легендарному M2 Bradley: армия США получила первый прототип БМП Lynx XM30

Американский континент делает решительный шаг в направлении перевооружения бронетанковых сил и подготовки к затяжным технологическим конфликтам. Новейший тяжелобронированный комплекс призван кардинально изменить тактику механизированных подразделений на поле боя.

Испытания замены для M2 Bradley

Компания American Rheinmetall передала Армии США первый из восьми прототипов перспективной боевой машины пехоты Lynx XM30. Об этом официально сообщило немецкое профильное издание hartpunkt. Поставка открывает активную фазу испытаний в рамках масштабной программы XM30, призванной заменить парк из около 4 000 единиц БМП M2 Bradley, которые эксплуатируются еще с начала 1980-х годов.

Огневая мощь и гибридная установка

Главным калибром Lynx XM30 стала 50-мм автоматическая пушка, которая значительно превосходит по дальности эффективного огня и пробивной способности 25-мм пушку M242 Bushmaster на машинах Bradley.

Дополнительное вооружение включает пусковые установки для управляемых ракет и барелинговых боеприпасов. Экипаж сокращен до 2 человек (командир и механик-водитель), а десантное отделение вмещает 6 бойцов. Кроме того, бронемашина получила гибридно-электрическую силовую установку, цифровую систему управления с элементами ИИ и открытую модульную архитектуру для защиты от БПЛА и средств РЭБ. Ранее ВСУ сравнили шведскую CV90 и американскую M2 Bradley, испытав их на поле боя и оценив их эффективность по скорости, защите и точности.

Миллионный контракт и график программы

Переданная машина примет участие в испытаниях в рамках 3-й и 4-й фаз контракта на разработку и производство (EMD) общей стоимостью 764 миллиона долларов США. В консорциум "Team Lynx" также вошли компании Raytheon, L3Harris Technologies, Textron Systems, Allison Transmission и Anduril Industries.

В конкурсе Rheinmetall соревнуется с проектом Wolf от General Dynamics Land Systems, а окончательное решение о выборе единого поставщика военное руководство США планирует принять весной 2027 года с началом массового перевооружения в 2029 году.