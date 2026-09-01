Випробування заміни для M2 Bradley

Компанія American Rheinmetall передала Армії США перший із восьми прототипів перспективної бойової машини піхоти Lynx XM30. Про це офіційно повідомило німецьке профільне видання hartpunkt. Поставка відкриває активну фазу випробувань у межах масштабної програми XM30, покликаної замінити парк із близько 4 000 одиниць БМП M2 Bradley, які експлуатуються ще з початку 1980-х років.

Вогнева потужність та гібридна установка

Головним калібром Lynx XM30 стала 50-мм автоматична гармата, яка значно перевищує за дистанцією ефективного вогню та пробивною здатністю 25-мм гармату M242 Bushmaster на машинах Bradley.

Додаткове озброєння включає пускові установки для керованих ракет і баражуючих боєприпасів. Екіпаж зменшено до 2 осіб (командир та механік-водій), а десантне відділення вміщує 6 бійців. Окрім того, бронемашина отримала гібридно-електричну силову установку, цифрову систему управління з елементами ШІ та відкриту модульну архітектуру для захисту від БпЛА і засобів РЕБ. Раніше ЗСУ порівняли шведську CV90 та американську M2 Bradley, випробувавши їх на полі бою, визначаючи їх ефективність у швидкості, захисті та влучності.

Мільйонний контракт та графік програми

Передана машина візьме участь у випробуваннях у межах 3 та 4 фаз контракту на розробку та виробництво (EMD) загальною вартістю 764 мільйони доларів США. До консорціуму "Team Lynx" також увійшли компанії Raytheon, L3Harris Technologies, Textron Systems, Allison Transmission та Anduril Industries.

У конкурсі Rheinmetall змагається з проєктом Wolf від General Dynamics Land Systems, а остаточне рішення щодо вибору єдиного постачальника військове керівництво США планує ухвалити навесні 2027 року з початком масового переозброєння у 2029 році.