Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Армия TV".

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Сравнение БМП M2 Bradley и CV90 и БМП M2 Bradley

В сюжете военные сравнили шведскую CV90 и американскую M2 Bradley. БМП испытали на поле боя и определили, какая же техника лучше и эффективнее.

Первым испытанием стала скорость. Военные на БМП должны были преодолеть расстояние до определенной посадки. Первой с задачей справилась CV90. В то же время военные отметили, что американская и шведские БМП значительно отличаются в массе, кроме того, M2 Bradley, которую показали на видео, имеет динамическую защиту типа Brat 2. Командир машины с позывным "Кот" из 47-й ОМБр отметил, что эта защита действительно работает, особенно он ценен в условиях боевых действий.

По словам военных, M2 Bradley действительно защищенная машина. В условиях боевых действий БМП может выдержать немалые нагрузки – до выстрела из ПТРК или подрыва на одной или даже двух противотанковых минах. Что касается прочности шведской CV90, то, по словам командира механизированной роты 21-й ОМБр с позывным "Нео", то она также может выдержать подрыв на одной – двух минах, а экипаж останется невредимым.

В то же время шведская CV90 имеет другое преимущество – накидка Barracuda, которая гарантирует дополнительную защиту.

Также военные испытали БМП на меткость. Военный "Нео" говорит, что шведская CV90 имеет большую фугасное действие самого снаряда.

Разлет обломков каждого снаряда – около 15 метров – мне не надо "поливать" всю посадку, я могу через 10 метров набросать снарядов. В плане бронированных целей подкалиберный снаряд до 100 миллиметров пробивает, возможно даже больше. ... У нас есть "козырный туз в рукаве", мы можем стрелять с закрытых позиций очень точно,

– говорит "Нео".

Что касается M2 Bradley, то она имеет меньший разлет обломков – до 10 метров. Вместе с тем, американская БМП имеет лучшую скорострельность.

Когда надо прикрыть пехоту, на откате. И у меня боеукладка больше. Я считаю, что скорострельность это интереснее. Подкалиберный пробивает до 70 миллиметров брони,

– рассказал военный "Кот".

Преимуществом американской M2 Bradley является наличие пусковых для противотанковых ракет TOW. Кроме того, она имеет ночную камеру, тепловизор, есть экраны для десантников.

В итоге, командир M2 Bradley говорит, что с радостью "поменялся" бы со шведской CV90 пушками при условии сохранения скорострельности, зато командир CV90 отмечает, что "одолжил" бы динамическую защиту для прикрытия лобовой части машины.

Что касается непосредственно десантирования, то, по словам военных, хотя шведская CV90 довольно неплохая, но в итоге – M2 Bradley оказалась удобнее.

Сравнение 2 лучших БМП: смотрите видео

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