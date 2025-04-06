Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering. Система LRHW, также известная как "Темный орел", обеспечит вооруженным силам возможность подавлять огонь противника на большой дальности.

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Что известно о "Темном орле"

Ракета наземной системы LRHW, которая запускается с прицепной системы, способна достигать верхних слоев атмосферы и оставаться за пределами поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Она может пролететь до 3 000 км со скоростью 4,9 Маха.

Успешное испытание уже состоялось в декабре 2024 года. Пока неизвестно, развернут ли первый "Темный орел" на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, как это сначала планировали.

Интересно! Россия и Китай уже разработали подобное оружие. Как пишет "Милитарный", США планировали развернуть LRHW еще в 2023 году, но отложили это из-за проблем с системой запуска ракет.

Система LRHW является частью стратегии США по гиперзвуковому оружию, которую расширили после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2020 году.

К слову, в Politico считают, что тарифы Дональда Трампа могут стать вызовом безопасности для США. Нововведения способны сделать американское оружие дороже и усложнить международные усилия по противодействию Китаю.