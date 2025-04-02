Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, заметив, что для Украины эта ракета важна, ведь она ослабит Россию не только на войне. Говорится также о переговорном процессе.

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О преимуществах "Длинного Нептуна"

Генерал-лейтенант США в отставке отметил, что с помощью "Длинного Нептуна" Украина может наносить удары по стратегическим целям именно в России. Это важно для ослабления ресурса врага.

Говорится о нефтегазовой инфраструктуре, крупные штаб-квартиры, логистические объекты. То есть все необходимое, чтобы помочь вернуть инициативу Украине и подорвать преимущество России,

– подчеркнул он.

По словам Ходжеса, россияне в переговорном процессе пытаются получить выгодную позицию – оккупанты захотят видеть прекращение огня, которое ограничит атаки на инфраструктуру.

Кстати, эксперт по авиации Валерий Романенко сообщил, что ракета "Длинный Нептун" лучше всего применяется там, где не работает радиолокационная система наведения на конечном этапе. Однако россияне имеют качественные РЭБ, поэтому на ракету стоит установить специальную систему, которая ориентируется по объектам на земле, по цифровой карте местности.

Напомним, что эта ракета уже могла поразить НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае. Президент Украины заявил, что наша страна результатом испытания "Длинного Нептуна" довольна.