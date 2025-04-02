Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, зауваживши, що для України ця ракета важлива, адже вона послабить Росію не лише на війні. Мовиться також про переговорний процес.

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Про переваги "Довгого Нептуна"

Генерал-лейтенант США у відставці зазначив, що за допомогою "Довгого Нептуна" Україна може завдавати ударів по стратегічних цілях саме в Росії. Це важливо для послаблення ресурсу ворога.

Мовиться про нафтогазову інфраструктуру, великі штаб-квартири, логістичні об'єкти. Тобто усе необхідне, щоб допомогти повернути ініціативу Україні та підірвати перевагу Росії,

– наголосив він.

За словами Годжеса, росіяни в переговорному процесі намагаються отримати вигідну позицію – окупанти захочуть бачити припинення вогню, яке обмежить атаки на інфраструктуру.

До речі, експерт з авіації Валерій Романенко повідомив, що ракета "Довгий Нептун" найкраще застосовується там, де не працює радіолокаційна система наведення на кінцевому етапі. Однак росіяни мають якісні РЕБ, тому на ракету варто встановити спеціальну систему, яка орієнтується по об'єктах на землі, по цифровій карті місцевості.

Нагадаймо, що ця ракета вже могла уразити НПЗ у Туапсе в Краснодарському краї. Президент України заявив, що наша країна результатом випробування "Довгого Нептуна" задоволена.