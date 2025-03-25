Експерт з авіації Валерій Романенко відзначив у розмові з 24 Каналом, які завдання може виконувати "Довгий Нептун" на російській території. Також у виданні Politico наголошують, що виробництво та застосування ракети "Довгий Нептун" вводить Україну "у дуже обраний клуб виробників крилатих ракет".

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Тоді це буде високоефективна ракета

Романенко зауважив, що для ракети "Довгий Нептун" важливіше, не на яку відстань вона долетить, а вибухівку якої ваги може донести. Якщо вона буде здатний доставити на певну відстань лише 5 кілограмів вибухівки, то від вибуху такої сили буде більше психологічний ефект.

"Довгий Нептун" ефективно б'є по металевих об'єктах – НПЗ, портах, кораблях. Удари по таких цілях не потребують радикального перероблення цієї ракети.

Найкраще вона застосовується там, де не працює радіолокаційна система наведення на кінцевому етапі і не потрібно складної навігаційної системи,

– підкреслив авіаексперт.

Водночас для ураження "Довгим Нептуном" об'єктів на суходолі, потрібна, за його словами, зовсім інша навігаційна система. У "Довгого Нептуна" – інерційна система, яка вказує маршрут, також вона доповнюється супутниковою системою. Завдяки їй ракета під час польоту може визначати своє положення і чи правильно вона летить, а також високоточно уражати цілі.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський після успішного застосування "Довгого Нептуна" по НПЗ в Туапсе, зазначив, що "задоволений результатами уражень". Водночас, за його словами, Україні потрібно виробляти "більше ракет, більше дронів".

Проте росіяни мають ефективні системи РЕБ, через які українські сили не завжди можуть своїми ракетами і дронами точно влучати. Тому на ракети Storm Shadow / SCALP EG встановлюють спеціальну систему, яка орієнтується по об'єктах на землі, по цифровій карті місцевості.

Якщо така система буде встановлена на "Довгий Нептун", це буде високоефективна ракета. В іншому випадку вона буде мати, як російський "Калібр", лише інерційну і супутникову системи,

– зауважив він.

До речі, за ловами авіаексперта, росіяни зараз практично не використовують "Калібри" по українській території, тому що вони занадто легко відводяться від цілі завдяки РЕБ.

Однак варто враховувати той факт, що територія Росії дуже велика і на ній розташовано безліч об'єктів в радіусі дії "Довгого Нептуна" – 1000 кілометрів. Відповідно не всі вони щільно прикриті протиповітряною обороною.

Тоді українська ракета, що матиме тільки інерційну і супутникова системи, зможе ефективно уразити цілі в Росії,

– пояснив Валерій Романенко.

Також бажано, щоб "Довгий Нептун" мав відповідну потужну частину. Оголошувалось, що у "Довгого Нептуна" вона складає 350 кілограмів. У такому разі під час влучання, наприклад, по складу, ракета може дати непоганий результат, тим більш, якщо матиме проникаючу бойову частину.

Тоді, як додав авіаексперт, ракета буде здатна пробити укриття і завдати серйозної шкоди, а також викликати повторну детонацію. Або під час влучання по інфраструктурному чи військово-промисловому об'єкту, "Довгий Нептун" зможе його ліквідувати, а не просто наробити дірок у даху, як легкі дрони.

Зазначимо, що на думку експерта з авіації Анатолія Храпчинського, "Довгий Нептун" може стати "надзвичайно цікавою розробкою" для країн Європи. Україна зараз фактично єдина держава в регіоні, що розробляє ракети "поверхня-поверхня" з дальністю до 1000 кілометрів.