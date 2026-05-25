До конца года в Украине могут испытать более дешевый аналог Patriot, Штилерман
Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что его компания участвует в европейском проекте Freya. Цель которого - создание системы ПВО, которая сможет сбивать баллистические ракеты.
Сейчас это могут делать только американские Patriot. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Украина стала ключевым игроком глобальной безопасности: как этому невольно способствовал Трамп
Что обещают в FP?
Главный конструктор Fire Point рассказал, что до конца 2026 года Украина планирует провести тестирование такой системы. Однако, по его словам, это требует скорости.
Он сказал, что любой медийный скандал очень мешает, и что компания уже потеряла месяц на то, чтобы доказать отсутствие связей с бизнесменом Тимуром Миндичем, который является главным фигурантом "пленок Миндича".
Штилерман поблагодарил НАБУ за помощь. Конструктор сообщил, что антикоррупционные органы предоставили письмо, в котором заявили, что против компании Fire Point и ее директоров нет никакого уголовного дела. Это письмо удовлетворило европейские фирмы, которые желают продолжать сотрудничество с украинской оборонной компанией.
Последние украинские разработки:
Украина приблизилась к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны. Комплекс "Тризуб", который разрабатывает компания Celebra Tech, уже прошел финальный этап испытаний. Украина может стать второй страной мира после Израиля, которая фактически интегрирует лазерную ПВО в систему обороны. По информации разработчиков, комплекс способен эффективно уничтожать FPV-дроны на расстоянии до 800 – 900 метров. Разведывательные беспилотники система может поражать на дистанции до 1,5 километра, выводя из строя оптику, электронику и элементы корпуса.
Дроны Hornet теперь смогут летать еще дальше и еще дольше благодаря запуску с аэростата. Эти беспилотники все чаще атакуют российскую логистику в Донецкой области и сухопутном коридоре в Крым. Во время теста аэростат с дроном поднялся на высоту до 8 250 метров и самостоятельно сбросил БПЛА. После сброса Hornet сам выровнялся, начал планировать и упал примерно в 42 километрах от точки запуска.