Основная задача – уничтожение реактивных БПЛА: что способен делать новый украинский комплекс "Шершень"

Украина представила на выставке вооружений в Польше новый зенитный ракетный комплекс "Шершень", разработанный для борьбы с воздушными целями на небольших высотах. Система призвана заполнить важную нишу в системе ПВО вблизи линии фронта, где все большую угрозу представляют скоростные реактивные беспилотники.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала объяснил, какие цели сможет поражать "Шершень" и в чем заключается его главное преимущество перед комплексами, привязанными к одному типу ракет. Новая система позволяет использовать различные средства перехвата и подбирать их в зависимости от конкретной воздушной угрозы.

"Шершень" должен занять важную нишу в ПВО

"Шершень" создается как мобильная наземная система, которая может работать непосредственно вблизи линии фронта. Комплекс не привязан к одному типу ракеты, поэтому его можно адаптировать под различные имеющиеся средства перехвата.

Ключевая задача "Шершня" – уничтожение реактивных вражеских ударных систем, а также поддержка и защита подразделений непосредственно у линии фронта. Фактически он занимает нишу советских зенитных ракетных комплексов типа "Оса",

– пояснил Долинце.

Для поражения целей система может использовать различные ракеты, в частности Р-27, Р-73, американские AIM-9, британские AIM-132, а также современные украинские разработки. Такя номенклатура позволяет не зависеть от одного вида боеприпасов и использовать то вооружение, которое доступно на данный момент.

Комплекс может обнаруживать вражеские цели на дальности до 85 километров, поражать их на расстоянии до 25 километров и на высоте до 10 километров. Это универсальная мобильная система, которая может действовать против самолетов, крылатых ракет и, конечно же, беспилотников,

– сказал авиационный эксперт.

Возможность сочетать различные ракеты также позволяет подбирать конкретное средство поражения под конкретную цель, не тратя более дорогой боеприпас там, где достаточно более дешевого решения.

Комплекс может стать частью малой ПВО

Широкая номенклатура ракет позволяет выстраивать оборону более гибко и создавать буферные зоны вокруг подразделений и важных объектов. В такой зоне можно обнаруживать малогабаритные и относительно недорогие воздушные цели и подбирать для них более дешевое средство перехвата.

Такие системы могут стать важным компонентом так называемой малой противовоздушной обороны Украины. Они позволяют создавать буферные зоны, обнаруживать и поражать малогабаритные цели, в частности относительно недорогими средствами,

– пояснил Долинце.

Архитектура "Шершня" не является принципиально новой, однако его преимущество заключается в возможности интегрировать большинство имеющихся средств перехвата. Для этого используются авиационные пилоны, которые позволяют запускать ракеты класса "воздух–воздух" уже с наземной установки.

Конечно, это уменьшает радиус поражения, но в то же время существенно удешевляет применение таких систем,

– сказал авиационный эксперт.

Долинце рассказал о новой системе ПВО "Шершень": смотрите видео