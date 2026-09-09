О новой украинской разработке сообщило издание"Оборонка", журналисты которого побывали на выставке в Польше. На этот раз разработчик продемонстрировал не отдельный макет, а комплекс, приближенный к серийной конфигурации, в состав которого входят машина боевого управления "Перун", радар разведки и сопровождения целей "Афина" и четыре пусковые установки "Борей".

"Шершень" построен по принципу открытой архитектуры

Главная особенность нового ЗРК заключается не столько в конкретной ракете, сколько в самой концепции комплекса, ведь его разработчики с самого начала заложили возможность использовать различные боеприпасы и радары, не привязывая систему к одному типу вооружения.

По заявлениям компании, "Шершень" может интегрировать авиационные ракеты различного происхождения. Среди уже заявленных вариантов называют украинские Р-27, Р-73, американскую AIM-9 и британскую AIM-132, а также другие ракеты с инфракрасной или полуактивной радиолокационной системой наведения.

Такий підхід дозволяє розглядати "Шершень" не як класичний ЗРК з жорстко визначеним бойовим припасом, а як платформу, яку можна адаптувати під доступне озброєння. Причем открытой должна быть не только ракетная часть системы, поскольку разработчик также допускает интеграцию сторонних радиолокационных станций.

Для украинской ПВО это особенно интересная концепция на фоне быстрого развития средств перехвата. "Милитари 24" ранее рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые уже способны автономно уничтожать "Шахеды", а также о ракетных системах-перехватчиках, которые в Украине разрабатывают в качестве более дешевой альтернативы дорогостоящим зенитным ракетам.

Радар "Афина" обнаруживает цели на расстоянии 85 километров

В состав представленного комплекса входит радар "Афина", предназначенный для разведки и сопровождения воздушных целей. Разработчик заявляет, что станция способна обнаруживать объекты на расстоянии до 85 километров, то есть должна работать на значительно большей дальности, чем непосредственно зона поражения ракетами "Шершня".

Заявленная дальность поражения комплекса составляет до 25 километров, а максимальная высота поражения целей – до 10 тысяч метров. По замыслу разработчиков, этого должно быть достаточно для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Отдельно отмечается многоканальность системы, которая позволяет одновременно наводить до шести выпущенных ракет на цели. То есть "Шершень" задуман не как одиночная пусковая установка, а как комплекс с централизованным управлением, радиолокационной разведкой и несколькими пусковыми машинами.

Именно такая архитектура сегодня становится все более важной для украинской ПВО, поскольку борьба с воздушными атаками постепенно переходит от отдельных зенитных комплексов к взаимосвязанным системам. "Милитари 24" уже писал о попытках Украины объединить ПВО, РЭБ, беспилотники и искусственный интеллект в единую систему, что должно позволить более эффективно распределять цели между различными средствами перехвата.

Четыре пусковые установки "Борей"

Представленный на MSPO-2026 комплекс состоит из четырех пусковых установок "Борей", машины боевого управления "Перун" и радара "Афина". Таким образом, украинские разработчики демонстрируют уже не просто отдельную боевую машину, а целостную структуру ЗРК.

По информации "Оборонки", представленный комплекс является вторым действующим прототипом, причем его конфигурация уже близка к будущей серийной. Разработчик также заявляет, что система прошла первые этапы испытаний, в ходе которых на полигоне были проведены пуски по мишеням.

В то же время это всего лишь заявления разработчика, поэтому говорить о полностью завершенном и серийном ЗРК пока рано. Презентация второго прототипа на международной выставке свидетельствует о переходе проекта к более зрелой стадии, однако дальнейшие испытания должны показать, насколько заявленные характеристики подтверждаются на практике.

В пусковой установке показали будущую ракету Р-120К

Отдельной новинкой стала ракета Р-120К, макет которой установили на пусковой установке "Шершня". Это перспективная украинская ракета класса "воздух-воздух", которую также планируют адаптировать для применения наземными зенитными комплексами.

Разработчики заявляют, что Р-120К получит радиолокационную головку самонаведения. Таким образом, одна и та же ракета потенциально может использоваться как авиационный боеприпас и как ракета наземного комплекса ПВО.

Впрочем, здесь важно различать готовое изделие и перспективный проект. Р-120К пока находится на стадии проектирования, а ее ракетный двигатель еще разрабатывается, поэтому говорить о готовой серийной ракете пока нет оснований.

Именно использование авиационных ракет в качестве основы для наземных средств перехвата является одним из направлений, по которому сегодня развивается украинская ПВО. Примером другого подхода является украинский комплекс P1-SUN, который использует специализированные дроны-перехватчики для борьбы с воздушными целями.

"Шершень" пытается занять промежуточную нишу в ПВО

По своей заявленной дальности "Шершень" должен работать в относительно ближней зоне противовоздушной обороны, где главной задачей является защита важных объектов от части самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

При этом его концепция интересна именно возможностью адаптации под различные ракеты. Для Украины это может иметь практическое значение, поскольку в условиях войны парк доступных боеприпасов постоянно меняется, а различные партнеры передают вооружение собственного производства. Если комплекс действительно позволит интегрировать различные типы ракет без полной перестройки всей системы, это потенциально упростит его адаптацию к новым угрозам и имеющемуся вооружению.

Поэтому демонстрация "Шершня" на MSPO-2026 важна не только как презентация еще одного украинского ЗРК. Впервые публично продемонстрирован целый комплекс с боевым управлением, радаром и пусковыми установками, а параллельно Украина показала перспективную ракету Р-120К, которая в будущем может стать одним из боеприпасов для этой системы. Если последующие этапы испытаний подтвердят заявленные возможности, "Шершень" может стать еще одним элементом украинской многоуровневой ПВО.