Россияне ожидают пополнения флота кораблем, который почти 30 лет находился на ремонте

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" возвращается в состав военно-морского флота. Корабль оснащен 80 пусковыми установками для ракет.

Корабль находился на ремонте с 1997 года. Об этом пишет Defence Express.

Что известно о крейсере?

Ракетный крейсер завершает испытания, а в конце этого года может вернуться в состав Военно-морского флота России. Он имеет 80 пусковых установок для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". "Адмирал Нахимов" станет самым вооруженным кораблем российского флота.

В то же время, если корабль будет признан пригодным, то россияне получат крейсер, который 9 лет находился в эксплуатации и 30 лет – на ремонте.

По официальным заявлениям, "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт в 1999 году. Хотя на самом деле корабль простаивал с июля 1997 года. СМИ отмечают, что крейсер поступил на вооружение только в 1988 году.

Ремонт и модернизация корабля обошлись россиянам более чем в 200 миллиардов рублей, что по сегодняшнему курсу примерно равно 2,32 миллиарда долларов США. Также есть информация, что стоимость работ может превышать 5 миллиардов долларов.

В то же время остается актуальным вопрос, насколько вообще разумно вкладывать столько сил и средств в один корабль – этим вопросом задаются и западные обозреватели, и не только в контексте того, что в современной войне на поле боя появилось такое оружие, как морские дроны, но и в целом относительно целесообразности концентрации столь значительного количества вооружения на одном корабле,

– пишет журналист Defence Express.

Напомним, что в июле украинские военные моряки уничтожили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга ФСБ России"Изумруд". Удар был нанесен с применением морского беспилотного комплекса Sargan-3000.