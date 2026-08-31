Корабель перебував на ремонті з 1997 року. Про це пише Defence Express.

Що відомо про крейсер?

Ракетний крейсер завершує випробування, а наприкінці цього року може повернутись до військово-морського флоту Росії. Він має 80 пускових установок під ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон". "Адмірал Нахімов" стане найбільш озброєним кораблем російського флоту.

Водночас, якщо корабель вважатимуть придатним, то росіяни отримають крейсер, який 9 років працював і 30 перебував на ремонті.

За офіційними заявами, "Адмірал Нахімов" був відправлений на ремонт у 1999 році. Хоча насправді корабель перебував на простоях з липня 1997 року. ЗМІ зазначають, що крейсер вступив у стрій лише у 1988 році.

Ремонт та модернізація корабля коштувала росіянам росіянам понад 200 мільярдів рублів, що за сьогоднішнім курсом приблизно дорівнює 2,32 мільярда доларів США. Також є інформація, що вартість робіт може перевищувати 5 мільярдів доларів.

Водночас залишається актуальним питання, наскільки взагалі розумно вкладати стільки сил та коштів в один корабель - цим питанням задаються і західні оглядачі, і не тільки в контексті, що в сучасній війні на полі бою з’явилася така зброя, як морські дрони, але й загалом щодо доцільності концентрації такої значної кількості озброєння на одному кораблі,

– пише журналіст Defence Express.

Нагадаємо, що у липні українські військові моряки знищили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу ФСБ Росії "Ізумруд". Удару завдали із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.