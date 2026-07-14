Відповідне фото ВМС ЗСУ опублікували у власних соцмережах.
Що видно на знімку?
На фото можна побачити наслідки українського удару по судну.
Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки,
– повідомили у ВМС.
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Російський корабель "Ізумруд" / Фото ВМС ЗСУ
Військові заявили, що продовжують працювати над зниженням потенціалу Росії на морі.
До речі, корабель "Ізумруд" мав довжину 62,5 метра, водотоннажність приблизно 630 – 750 тонн і міг розвивати максимальну швидкість до 27 вузлів. Також він мав вертолітний майданчик.
Як ВМС уразили "Ізумруд"?
У вівторок, 14 липня, українські військові моряки відпрацювали по прикордонному сторожовому кораблю 2-го рангу ФСБ Росії "Ізумруд". Удару завдали із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.
Корабель пустили на воду у 2014 році. "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.