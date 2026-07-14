Соответствующее фото ВМС ВСУ опубликовали в своих социальных сетях.

Что видно на снимке?

На фото можно увидеть последствия украинского удара по судну.

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки,

– сообщили в ВМС.



Российский корабль "Изумруд" / Фото ВМС ВСУ

Военные заявили, что продолжают работать над снижением потенциала России на море.

Кстати, корабль "Изумруд" имел длину 62,5 метра, водоизмещение примерно 630–750 тонн и мог развивать максимальную скорость до 27 узлов. Также на нем была вертолетная площадка.

Как ВМС поразили "Изумруд"?

Во вторник, 14 июля, украинские военные моряки нанесли удар по пограничному сторожевому кораблю 2-го ранга ФСБ России "Изумруд". Удар был нанесен с применением морского беспилотного комплекса Sargan-3000.

Корабль был спущен на воду в 2014 году. "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.