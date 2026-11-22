В ноябре 2026 года украинский оборонный сектор оказался на пределе своих возможностей из-за российских обстрелов и дефицита капитала. Распыление средств между 1300 предприятиями и нехватка кадров тормозят масштабирование оружия.

О проблемах в этом секторе сообщило американское издание The Wall Street Journal, опираясь на оценки представителей отрасли и военных аналитиков. В частности, государство пока не способно производить дальнобойные крылатые ракеты "Нептун" в таких же объемах, как Россия.

Что тормозит развитие производства?

Многочисленные малые предприятия сделали оборонный сектор инновационным и гибким, однако внутренний рынок остается слишком мал для роста такого количества игроков.

Ситуацию осложняет и разрозненность закупок, когда командиры могут заказывать продукцию отдельно или получать ее от благотворителей.

По мнению специалистов, такая внутренняя конкуренция за ограниченные ресурсы распыляет средства вместо их концентрации на ключевых направлениях.

Многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям… напротив, они лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы,

– отметил бывший офицер ВМС США.

Постоянные обстрелы и перенос заводов за границу

Постоянная угроза российских ударов заставляет компании рассредоточивать свои мощности. Как рассказал генеральный директор конструкторского бюро "Луч", цеховые линии приходится намеренно рассредоточивать ради безопасности.

В то же время найти новые площади непросто, ведь арендодатели опасаются атак, а мобилизация и миграция привели к острому дефициту квалифицированных инженеров.

Из-за трудностей с привлечением средств украинский бизнес все чаще переносит производственные мощности. Компания Ark Robotics перенесла штаб-квартиру и сборку беспилотников в Эстонию, стартап Swarmer перебазировался в американский Остин, а разработчик Fire Point планирует продажу доли.

Кроме того, в рамках международной Антибаллистической коалиции продолжается совместная разработка системы "Фрейя", однако, по словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, на ее реализацию уйдет до двух лет.

Ранее военные отмечали, что оборонный комплекс активно модернизирует собственное крылатое оружие, поэтому Силы обороны чаще используют "Нептуны" для уничтожения важных целей противника.