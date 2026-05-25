Россия сбрасывает тонны чугуна: эксперт объяснил, какое государство отстает в КАБах

Россия сбрасывает сотни авиабомб в месяц и выигрывает за счет массы, но проигрывает по точности. Запад делает наоборот: его КАБы попадают с отклонением в считанные метры, но производятся слишком медленно.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. По его мнению, для правильной оценки ситуации эти две вещи – технологическое совершенство и темпы промышленного производства – следует четко разделять.

Вырвалась ли Россия вперед

Храпчинский объясняет, что Россия смогла вырваться вперед в количественном насыщении фронта благодаря принципиально другой логике. Вместо разработки сложного оружия она создала дешевый и простой модуль УМПК, который в сжатые сроки превратил колоссальные советские запасы старых фугасных бомб в дальнобойный боеприпас. Подход – сугубо количественный: когда на позицию летят тонны взрывчатки, врагу важен не уровень технологий, а масштаб огневого давления.

Если говорить о количественном показателе и темпах насыщения фронта, то Россия смогла вырваться вперед благодаря концептуально иному подходу. Они создали максимально дешевый, простой и легкий в сборке модуль УМПК, который позволил им в сжатые сроки конвертировать колоссальные советские запасы старых фугасных бомб в дальнобойное оружие,

– говорит Храпчинский.

В то же время в вопросе точности и надежности картина кардинально иная. Российские КАБы, по словам Храпчинского, имеют существенное круговое отклонение, летят с большой погрешностью и уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы. Западные системы, наоборот, оснащены цифровыми помехозащищенными контурами управления и усовершенствованной аэродинамикой, что позволяет поражать цели с точностью до нескольких метров. Но здесь, отмечает Храпчинский, Запад допускает стратегическую ошибку: он не осознает, что даже самое умное оружие без массового производства не способно изменить ситуацию на фронте.

Если оценивать именно тактико-технические характеристики в контексте точности и надежности, российский КАБ критически отстает от западных аналогов – это однозначно не высокоточное оружие. Итак, Запад тотально опережает Россию в "интеллекте" боеприпасов, но проигрывает в осознании того, что на войне такой интенсивности даже самое умное оружие должно обязательно подкрепляться масштабными темпами производства,

– добавляет эксперт.

Что известно о применении КАБов обеими сторонами войны?

Силы обороны сдерживают врага дронами, но Россия продолжает бить КАБами: на самых горячих участках фронта вокруг Гуляйполя, Доброполье и Славянска зафиксировано более 6 600 ударов авиабомбами только за три месяца вдоль 150 километров фронта.

Украина разработала собственную управляемую авиабомбу "Выравниватель", которая втрое дешевле американских JDAM-ER и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника - боеприпас уже закуплен Минобороны первой партией.