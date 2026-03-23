Содержит иностранные компоненты: разведка раскрыла новые возможности дрона, которым атаковали Киев
- ГУР раскрыло детали о российских БпЛА "Ланцет" и "Скальпель", включая 3D-модели и происхождение электронных компонентов.
- Оба дрона имеют иностранные компоненты, большинство из которых происходят из США, Швейцарии и Китая, что свидетельствует о доступе России к технологиям несмотря на санкции.
ГУР обнародовало подробную информацию о российских БпЛА "Ланцет" и "Скальпель". В частности, впервые представлены их 3D-модели, составляющие и происхождение электронных компонентов.
Российские войска 16 марта совершили атаку на центр Киева с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом говорится в сообщении ГУР.
Что известно о дроне, которым атаковала Киев?
Обломки БпЛА в центре Киева идентифицировали именно как "Ланцет", что может свидетельствовать об изменении его функционала. Ранее такие БпЛА использовали преимущественно для поражения техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубине, однако теперь их применение расширяется.
"Ланцет" производит компания Zala Aero Group, связанная с концерном Калашников. Его менее известный аналог – "Скальпель", разработан конструкторским бюро "Восток", который из-за Х-образной формы крыльев называют "младшим братом" "Ланцета".
Оба беспилотника управляются оператором в режиме реального времени. В то же время в "Ланцете" российские разработчики пытаются внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia.
Компоненты в российском дроне "Ланцент" / Инфографика ГУР
Всего в составе "Ланцета" и "Скальпеля" идентифицировано 62 электронных компонента. Большинство из них имеет иностранное происхождение – прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая, что свидетельствует о доступе России к критическим технологиям несмотря на санкции.
Что известно о других дронах, которые применяет Россия?
Пограничники уничтожили редкий российский дрон СКАТ 450М, стоимостью около 400 тысяч долларов. Этот дрон используется для разведки, оснащен оптической и тепловизионной аппаратурой, и его трудно обнаружить на радарах.
Кроме того, Россия атаковала Украину новым БпЛА "Клин", который был сбит украинской ПВО. БпЛА "Клин" имеет боевую часть до 5 килограммов, дальность полета до 120 километров и современный аккумулятор Li-AFB.
Также важно отметить, что недавно украинские защитники сбили ударный беспилотник, который выполнял роль так называемого "дрона – матки". Россияне оснастили его двумя FPV-дронами, которые должны были также атаковать цели.