Содержит иностранные компоненты: разведка раскрыла новые возможности дрона, которым атаковали Киев

ГУР обнародовало подробную информацию о российских БпЛА "Ланцет" и "Скальпель". В частности, впервые представлены их 3D-модели, составляющие и происхождение электронных компонентов.

Российские войска 16 марта совершили атаку на центр Киева с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом говорится в сообщении ГУР.

Что известно о дроне, которым атаковала Киев?

Обломки БпЛА в центре Киева идентифицировали именно как "Ланцет", что может свидетельствовать об изменении его функционала. Ранее такие БпЛА использовали преимущественно для поражения техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубине, однако теперь их применение расширяется.

"Ланцет" производит компания Zala Aero Group, связанная с концерном Калашников. Его менее известный аналог – "Скальпель", разработан конструкторским бюро "Восток", который из-за Х-образной формы крыльев называют "младшим братом" "Ланцета".

Оба беспилотника управляются оператором в режиме реального времени. В то же время в "Ланцете" российские разработчики пытаются внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia.



Компоненты в российском дроне "Ланцент" / Инфографика ГУР

Всего в составе "Ланцета" и "Скальпеля" идентифицировано 62 электронных компонента. Большинство из них имеет иностранное происхождение – прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая, что свидетельствует о доступе России к критическим технологиям несмотря на санкции.

