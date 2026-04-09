"Уничтожают каждую четвертую цель": Федоров рассказал об успехах Линии дронов на фронте
- Линия дронов уничтожает каждую четвертую цель на фронте, став ключевым элементом новой модели войны, объединив пять самых эффективных подразделений и более 1 000 экипажей БпЛА.
- Проект получает международную поддержку, в частности Нидерланды выделили 880 миллионов долларов для закупки дронов, а Линия дронов постоянно привлекает операторов БпЛА, инженеров и ИТ-специалистов.
Линия дронов уже уничтожает каждую четвертую цель на поле боя, становясь ключевым элементом новой модели войны. Проект, запущенный весной 2025 года, объединил пять самых эффективных подразделений и более 1 000 экипажей БпЛА.
Операторы дронов сопровождают пехоту и помогают уничтожать оккупантов. Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.
Что известно о работе Линии дронов?
Украинские военные уничтожают каждую четвертую цель на фронте благодаря активному внедрению проекта Линия дронов.
Обратите внимание! Линия дронов – это новая модель ведения войны, где беспилотники становятся основным инструментом поражения. Проект инициирован Президентом Украины весной 2025 года.
В проект вошли пять самых эффективных подразделений, определенных по системе "Армия дронов":
- 20 отдельная бригада "К-2",
- 429 отдельная бригада "Ахиллес",
- 427 отдельная бригада "РАРОГ",
- 414 отдельная бригада "Птицы Мадьяра",
- 3 пограничный отряд "Феникс".
Подразделения формируют "кил-зону" глубиной 10 – 15 км, сопровождают пехоту, обнаруживают и уничтожают цели на подходах.
Сегодня Линия дронов насчитывает более 1 000 экипажей и в марте поразила более 10 500 российских военных и сотни единиц техники.
Как отметил Федоров, проект также получает международную поддержку. В частности, Нидерланды выделили 880 миллионов долларов для закупки FPV, ISR и дронов-бомбардировщиков. Линия дронов постоянно привлекает операторов БпЛА, инженеров, ИТ-специалистов и аналитиков, готовых работать с передовыми технологиями на фронте.
Важно! Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин рассказал для 24 Канала, что БпЛА частично заменили артиллерию, нанося более точные удары на расстоянии до 50 километров и стоя дешевле. Сейчас Украина работает над новыми разработками. В частности, уже удачно показали себя дроны-перехватчики и НРК, дальше есть новые амбициозные планы усиления ПВО.
Как украинские беспилотники уничтожают вражеские цели?
8 апреля стало известно, что Силы беспилотных систем нанесли удары по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии, повредив резервуары с топливом. Украинские дроны также поразили зенитные ракетные комплексы и склады российской армии на временно оккупированных территориях.
Associated Press сообщало, что украинские беспилотники нанесли удар по российскому танкеру "Арктик Метагаз" с территории Ливии в начале марта. Удар осуществили в рамках тайного соглашения между Киевом и ливийским правительством, которая получила поддержку западных стран, в частности США.
В ночь на 7 апреля беспилотники атаковали химический завод "Минудобрения" в Воронежской области, вызвав пожар на крыше склада готовой продукции. Известно, что мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год и приносить значительный доход оккупантам.