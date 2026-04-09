"Уничтожают каждую четвертую цель": Федоров рассказал об успехах Линии дронов на фронте

Линия дронов уже уничтожает каждую четвертую цель на поле боя, становясь ключевым элементом новой модели войны. Проект, запущенный весной 2025 года, объединил пять самых эффективных подразделений и более 1 000 экипажей БпЛА.

Операторы дронов сопровождают пехоту и помогают уничтожать оккупантов. Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что известно о работе Линии дронов?

Украинские военные уничтожают каждую четвертую цель на фронте благодаря активному внедрению проекта Линия дронов.

Обратите внимание! Линия дронов – это новая модель ведения войны, где беспилотники становятся основным инструментом поражения. Проект инициирован Президентом Украины весной 2025 года.

В проект вошли пять самых эффективных подразделений, определенных по системе "Армия дронов":

20 отдельная бригада "К-2",

429 отдельная бригада "Ахиллес",

427 отдельная бригада "РАРОГ",

414 отдельная бригада "Птицы Мадьяра",

3 пограничный отряд "Феникс".

Подразделения формируют "кил-зону" глубиной 10 – 15 км, сопровождают пехоту, обнаруживают и уничтожают цели на подходах.

Сегодня Линия дронов насчитывает более 1 000 экипажей и в марте поразила более 10 500 российских военных и сотни единиц техники.

Как отметил Федоров, проект также получает международную поддержку. В частности, Нидерланды выделили 880 миллионов долларов для закупки FPV, ISR и дронов-бомбардировщиков. Линия дронов постоянно привлекает операторов БпЛА, инженеров, ИТ-специалистов и аналитиков, готовых работать с передовыми технологиями на фронте.

Важно! Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин рассказал для 24 Канала, что БпЛА частично заменили артиллерию, нанося более точные удары на расстоянии до 50 километров и стоя дешевле. Сейчас Украина работает над новыми разработками. В частности, уже удачно показали себя дроны-перехватчики и НРК, дальше есть новые амбициозные планы усиления ПВО.

