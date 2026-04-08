Такой прогноз делал соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин, который в интервью 24 Каналу отметил, что теперь относительно недорогие средства для ударов могут поражать на 20 – 50 километров и это обходится дешевле, чем использование артиллерийских снарядов.

Смотрите также Украина обогнала Россию: как мы стали первыми в дроновых атаках и удастся ли удержать уровень

Дроны заменяют артиллерию

Соучредитель украинской технологической компании убежден, что в дальнейшем все меньше будет происходить артиллерийских "дуэлей". По его словам, их эффективность ниже, при этом они дороже, а в обслуживании гораздо тяжелее, чем беспилотники.

Осуществить логистику, ротацию артиллерии на поле боя также в разы труднее. Легче выехать с 5 "самолетиками" стоимостью менее тысячи долларов и поразить врага на расстоянии 50 километров с гораздо большей точностью,

– озвучил Зарубин.

Новые разработки Украины: чего ожидать в перспективе?

Украина активно занимается развитием технологий. Уже на фронте работают наземные роботизированные комплексы, а на защиту неба становится такая украинская разработка, как дроны-перехватчики. По словам Зарубина, в дальнейшем стоит разрабатывать дешевые ракеты, которые будут средствами противовоздушной обороны.

Мы должны прийти к собственным средствам ПВО и не зависеть от крупных игроков этого рынка. Надеюсь, что в ближайшем времени мы увидим подобные решения (чтобы заменить Patriot). Возможно, для этого нам надо 1 год или 2,

– отметил Зарубин.

Подытоживая, соучредитель украинской технологической компании добавил, что их трудно будет сравнивать с американскими, но поскольку Россия усиливает удары и увеличивает применение дронов, в частности реактивных, не прекращает ракетные удары, то Украине следует искать решение, как противодействовать, применяя для этого более дешевые средства и собственного производства.

К сведению! Компания Fire Point анонсировала, что Украина сможет перехватывать вражескую баллистику отечественными системами ПВО в конце следующего года. В процессе сбивания одной баллистической ракеты приходится использовать до 3 ракет Patriot, стоимость каждой составляет несколько миллионов долларов. Украинские разработчики имеют целью уменьшить расходы на такое оружие до миллиона. Если это удастся, то, по словам соучредителя компании Дениса Штилермана, это будет "настоящей революцией" в системах ПВО.

Украина улучшает ПВО и "разбирает" каждую атаку