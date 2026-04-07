Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко, отметив, что сами по себе дроны-перехватчики или любой другой компонент общей системы ПВО не способен в значительной степени обезопасить небо.

Как себя показали дроны-перехватчики?

На сегодня беспилотники-перехватчики в среднем демонстрируют показатели уничтожения среди всех вражеских дронов – от 20 до 30%. По словам советника министра обороны, в отдельных регионах Украины, о чем озвучивало выше военное командование, на дроны-перехватчики может приходиться более 50% от всех уничтоженных воздушных целей противника.

Это очень эффективное средство, которое стало ответом на новейшие угрозы. Если их убрать сейчас, то последствия будут крайне плохими. Уверен, что после дронов-перехватчиков у нас еще появятся беспилотные истребители со временем,

– озвучил Стерненко.

Он заметил, что еще есть над чем работать по дронам-перехватчикам, особенно в вопросах организации работы, но Украина на верном пути. По его словам, наше государство в этом направлении движется довольно быстро.

Для того, чтобы повысить процент сбитых вражеских БпЛА благодаря дронам-перехватчикам и не только, Минобороны Украины инициировало кадровые, структурно-организационные изменения. Как заметил советник министра обороны, в Воздушных силах был назначен заместителем командующего Павел Елизаров.

"Кроме того, сейчас каждая воздушная атака сразу подробно "разбирается". Выясняется, какие у нас были слабые места, что сработало, а что – нет. Этот вопрос на личном контроле министра обороны ежедневно. Есть сразу быстрая реакция. Если у нас что-то было не так, то это стараются исправить в последующие дни, а не месяцы", – заверил Стерненко.

Украина развивает технологии, но не хватает средств

Относительно развития технологий, он подчеркнул, что Украина также действует ускоренно. Он рассказал, что сейчас идет сбор средств на счета БФ "Сообщество Стерненко" (на Rusoriz, новая технология FPV-дронов), чтобы провести первичный этап масштабирования. Однако дальше этим будет заниматься также Минобороны.

Присоединиться к сбору можно донатом

Стерненко озвучил, что уже собирались представители ведомства, их информировали об этой новой технологии, как она работает, призвали налаживать соответствующее производство. Но это требует времени, потому что существуют минимальные бюрократические процедуры.

Чтобы сейчас не терять время, мы решили объявить сбор от фонда, привлечь дополнительное финансирование для реализации первого этапа масштабирования. Нам сегодня на государственном уровне очень не хватает финансирования. В Украине есть дефицит бюджета, он довольно большой. Ждем, когда разблокируется кредит в 90 миллиардов евро от ЕС,

– озвучил Стерненко.

Подытоживая, он добавил, что сейчас изменениями для улучшения ситуации активно занимается Минобороны Украины и в частности его глава Михаил Федоров. По его словам, в ближайшей перспективе будет анонсировано много изменений, в том числе относительно процесса мобилизации, базовой общей военной подготовки.

