Скорость более 400 километров в час: F-Drones показала дрон-перехватчик реактивных "Шахедов"

Украинская компания F-Drones представила обновленную версию дрона-перехватчика LITAVR+. Он предназначен для борьбы с высокоскоростными реактивными БПЛА типа Shahed.

Беспилотник уже проходит боевые испытания и демонстрирует подтвержденные результаты. Об этом в интервью LB.ua рассказал CEO компании Станислав Хутор.

Как сбивают реактивные "Шахеды"?

Базовая версия LITAVR уже длительное время используется Силами обороны для перехвата и сбивания вражеских беспилотников. Однако увеличение количества в России реактивных "Шахедов", которые могут развивать значительно более высокую скорость, потребовало усовершенствования тактико-технических характеристик перехватчика.

По словам Хутора, обновленный LITAVR+ похож на базовую версию, но способен разгоняться до 400 километров в час и даже больше. Это позволяет ему действовать против скоростных реактивных беспилотников.

Как и раньше, много полезных "фишек" – собственное программное обеспечение, специальная система навигации без GPS, система донаведения на цель (last mile) – когда миссия может быть завершена без вмешательства пилота. И, конечно, технология дистанционного управления, когда пилот может управлять дроном фактически из любой точки мира,

– говорит Хутор о характеристиках перехватчика.

LITAVR+, по словам генерального директора компании, уже прошел заводские испытания, а сейчас тестируется в боевых условиях. Украинские военные уже могут заказать этот продукт, отметил он.

Уничтожение реактивного БПЛА противника перехватчиком LITAVR+: смотрите видео

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина может получить первые результаты разработок и перейти к системному перехвату реактивных "Шахедов". В компании "Дикие Шершни" прогнозируют, что эффективное средство противодействия таким вражеским целям может появиться ориентировочно к октябрю.