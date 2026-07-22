Вместо ракеты – микроволны: в США разработали новый дрон-перехватчик

Американская компания Lockheed Martin представила новый многоразовый зенитный беспилотник Morfius X-Rotor, который вместо ракет использует высокоэнергетическое микроволновое излучение для поражения вражеских дронов. По замыслу разработчиков, один аппарат сможет нейтрализовать до 50 беспилотников за один вылет.

О новой системе компания сообщила в ходе международного авиакосмического салона Farnborough International Airshow в Великобритании.

Как работает Morfius X-Rotor

Внешне Morfius X-Rotor напоминает обычный беспилотный самолет с Х-образным крылом. Главное отличие скрыто внутри.

Вместо взрывной боевой части или кинетического перехватчика дрон оснащен генератором высокоэнергетического микроволнового излучения (High Power Microwave, HPM).

При приближении к цели система создает мощный электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику вражеских беспилотников. После выполнения миссии аппарат возвращается на базу, что позволяет использовать его повторно.

До 50 целей за один вылет

В Lockheed Martin заявляют, что новый комплекс создавался прежде всего для борьбы с массированными атаками беспилотников.

Поскольку Morfius X-Rotor не расходует ракеты или другие одноразовые боеприпасы, один вылет потенциально позволяет нейтрализовать до 50 целей.

Именно это делает систему привлекательной в качестве средства противодействия роям дронов, когда применение дорогостоящих ракет экономически неоправданно.

Создан на основе проверенных технологий

Компания сообщила, что базовый модуль высокоэнергетического микроволнового излучения использует технологии, которые эксплуатируются еще с 2017 года.

Благодаря этому удалось существенно сократить сроки разработки нового комплекса.

Morfius X-Rotor уже завершил начальный этап испытаний. Инженеры проверили летные характеристики платформы и провели первые поражения целей. В ближайшее время должен начаться следующий цикл тестов.

Без радара и высокоточного наведения

Одной из особенностей Morfius X-Rotor является отсутствие традиционной высокоточной системы наведения и зависимости от радаров управления огнем.

Это может свидетельствовать о том, что поражение происходит не путем прямого попадания, а благодаря воздействию электромагнитного поля на электронику беспилотников.

В то же время компания не раскрывает ключевые характеристики комплекса, в частности мощность излучателя, эффективный радиус поражения и способность одновременно выводить из строя несколько целей.

Почему микроволновое оружие считается перспективным

Системы High Power Microwave уже несколько лет рассматриваются как одна из самых перспективных технологий борьбы с беспилотниками.

В отличие от традиционных средств ПВО, они не требуют отдельной ракеты для каждой цели или затрат на отдельный беспилотник. Если дрон или группа дронов попадает в зону действия излучения, их электроника может быть повреждена практически мгновенно.

До сих пор большинство подобных систем создавались в виде наземных комплексов. Среди самых известных – американская Leonidas компании Epirus и британская RFDEW. Morfius X-Rotor стал одним из первых проектов, который переносит эту технологию на многоразовую воздушную платформу.

Что это означает для современной войны

Появление Morfius X-Rotor демонстрирует изменение подходов к противодействию беспилотникам. Если традиционные системы ПВО ориентированы на уничтожение отдельных целей с помощью дорогостоящих перехватчиков, то новые решения призваны сделать борьбу с массовыми атаками значительно более экономичной.

Для Украины, которая регулярно сталкивается с атаками большого количества ударных дронов, такие технологии могут представлять особый интерес в будущем. В то же время Morfius X-Rotor пока находится на этапе испытаний, а сроки завершения разработки и начала серийных поставок компания Lockheed Martin еще не объявила.