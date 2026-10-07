Может достичь Москвы: что известно о новом запуске французской ракеты M513

6 октября у побережья Бретани (Франция) впервые была запущена новейшая баллистическая ракета M51.3 с атомной подводной лодки "Le Vigilant". Запуск состоялся в рамках испытаний после технического обслуживания подводной лодки.

Об этом сообщает Defense Express.

Что представляет собой ракета?

Это третья версия французской стратегической ракеты морского базирования M51. Она находится на вооружении Франции с октября 2025 года и предназначена для использования на атомных подводных лодках класса Le Triomphant. По данным французского Минобороны, новая версия обладает увеличенной дальностью, точностью и способностью преодолевать современные системы противоракетной обороны.

Ориентировочная дальность M51.3 составляет около 10 тысяч километров. В боевой конфигурации ракета может нести новые французские ядерные боеголовки TNO-2. Именно поэтому при соответствующей траектории ее потенциальная дальность позволяет поражать цели на территории России, в частности в районе Москвы.

Почему важен этот запуск?

Главное значение испытания – не проверка ядерной боеголовки, а подтверждение того, что "Le Vigilant" после ремонта и модернизации вновь готов использовать новейшую версию стратегической ракеты. Французское Минобороны называет запуск приемочными испытаниями: он должен был подтвердить работоспособность всей системы вооружения подводной лодки.

Эммануэль Макрон на борту фрегата "Овернь": смотрите видео

Это также демонстрация того, что морская составляющая ядерного сдерживания Франции продолжает функционировать. А атомные ракетоносцы обладают преимуществом – возможностью длительное время оставаться незамеченными в море.

Президент Франции Эммануэль Макрон наблюдал за запуском с борта фрегата "Овернь". После испытания он заявил, что Франция должна и впредь поддерживать свой стратегический потенциал.

Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись. А чтобы тебя боялись, нужно быть сильным,

– отметил Макрон.

Таким образом, Франция показала, что ее новейшее стратегическое оружие уже интегрируется с боевыми носителями, а система ядерного сдерживания остается одним из главных элементов ее безопасности.

Что еще известно о французской ядерной программе?

Франция располагает четырьмя атомными подводными лодками класса Le Triomphant, вооруженными ракетами M51. По крайней мере одна из них постоянно находится на боевом патрулировании, обеспечивая возможность нанесения ответного ядерного удара.

В то же время Париж уже работает над следующей версией ракеты – M51.4. Ее разработка началась в 2025 году, а в дальнейшем она должна использоваться и на подводных лодках нового поколения.

Тем временем Украина и Франция готовят новые оборонные проекты: "24 Канал" сообщал, что в ближайшее время украинские пилоты должны приступить к обучению на французских истребителях Rafale.