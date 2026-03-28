Польша запускает "антишахедный конвейер": как новые ракеты Mark I изменят борьбу против дронов
- Польша планирует серийное производство миниракет Mark I для борьбы с дронами, сотрудничая с эстонской компанией Frankenburg Technologies.
- Mark I оснащены оптико-электронной системой самонаведения, имеют инновационную боевую часть и могут поражать цели на расстоянии до 2 километров.
В Польше готовятся к серийному производству миниракет Mark 1 для борьбы с дронами, в частности типа "Шахед". Новое решение должно стать более дешевой и массовой альтернативой традиционным системам ПВО.
Производство может стать массовым и достичь 10 тысяч ракет в год. Об этом сообщил польский оборонный гигант PGZ в Х.
Что нужно знать о ракете?
В Польше планируют развернуть серийное производство миниракет противовоздушной обороны Mark I, предназначенных для уничтожения беспилотников. Проект реализуют в рамках сотрудничества польского оборонного концерна PGZ и эстонской компании Frankenburg Technologies.
Ожидается, что производство достигнет масштабов до 10 тысяч ракет в год, что фактически создаст "антишахедный конвейер". Такой подход призван решить ключевую проблему ПВО – несоответствие стоимости перехвата дешевых дронов дорогими ракетами.
Ракета Mark I оснащена оптико-электронной системой самонаведения и работает по принципу "выстрелил и забыл", что позволяет уменьшить нагрузку на операторов. Кроме того, она имеет инновационную боевую часть со стеклянными фрагментами, эффективными против легких дронов.
Среди заявленных характеристик – поражение целей на расстоянии до 2 километров и высоте до 1,5 километра, а также быстрый выход на перехват благодаря твердотопливному двигателю.
Первые боевые испытания Mark I запланированы в Украине уже в апреле – июне 2026 года. На основе их результатов планируют масштабировать производство, а также разработать модернизированную версию Mark II с большей дальностью поражения.
Испытания ракеты Mark I / PGZ
Ожидается, что запуск такого производства в Польше позволит сформировать мощный европейский центр противодействия дронам и усилит защиту как Украины, так и стран НАТО от массированных атак беспилотников.
