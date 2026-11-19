Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink является гражданской системой и не должна использоваться для наступательных военных операций. По его словам, для таких задач существует отдельная система Starshield, которая находится под контролем правительства США.

Об этом основатель SpaceX заявил в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном The New York Times.

Что известно о споре вокруг Starlink?

Маск утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы просил разрешить использовать коммерческую сеть Starlink для наступательных военных операций. Однако, по словам миллиардера, компания отказала в этом, как и ранее.

Он подчеркнул, что Starlink изначально создавали как гражданскую систему, а не для обеспечения ударов беспилотников, которые могут привести к гибели людей.

Если вы хотите это делать, вам нужен Starshield, который является отдельной системой, контролируемой правительством США,

– пояснил Маск.

Миллиардер также заявил, что не хочет как частное лицо принимать решения, связанные с применением оружия и возможными жертвами среди гражданского населения. Он назвал возмутительным давление, которое, по его словам, оказывают на компанию с требованием разрешить такое использование Starlink.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные сталкивались с техническими ограничениями скорости терминалов над линией фронта и временно оккупированными территориями. Владимир Зеленский подчеркивал, что подобные ограничения значительно затрудняли работу дронов и перехват воздушных целей.