Похож на "Шахед": что известно об украинском MICH 2000

Украинский дрон дальнего действия MICH 2000, внешне напоминающий "Шахед", был разработан на базе китайской платформы. За два года украинская команда фактически создала на ее основе собственный беспилотник, который сегодня использует Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

Историю MICH 2000 впервые подробно рассказало издание "Оборонка", журналисты которого побывали на производстве беспилотника. По данным издания, MICH 2000 способен работать на расстоянии до 2000 километров, а его единственным пользователем в настоящее время является подразделение "Альфа" СБУ.

Дрон, который сначала приняли за китайский

Широкая общественность обратила внимание на необычный беспилотник в начале августа, после появления кадров удара возле Новороссийска.

Аппарат не был похож на хорошо известные украинские "Лютый" или FP-1. По форме он больше напоминал иранский Shahed, поэтому среди возможных версий называли несколько иностранных платформ.

На самом деле на кадрах был MICH 2000.

И часть предположений о его китайском происхождении была не так уж далека от истины. История этого украинского дрона действительно началась в Китае.

В конце 2023 года украинская команда приехала туда, чтобы приобрести готовые гражданские беспилотники для нужд Сил обороны. На одном из предприятий украинцы увидели ZTK-150 – аппарат схожей конструкции.

Сначала речь шла о закупке готовых аппаратов. Однако постепенно команда пришла к другой идее – создавать подобные беспилотники уже в Украине.

Китайский завод по производству дронов. Фото производителя

В Украину привезли всего восемь аппаратов

Начальный этап проекта был довольно скромным. Команда вернулась в Украину с восемью китайскими беспилотниками и подготовленными пилотами. Далее началась фактически новая разработка.

Первые испытания в 2024 году выявили проблемы конструкции и электроники. Инженеры последовательно меняли платформу, осваивали собственное производство корпусов и устанавливали другие компоненты.

К осени аппарат уже был достаточно готов для первого боевого применения.

Первый боевой вылет состоялся в октябре 2024 года. После него Центр специальных операций "Альфа" СБУ одобрил дальнейшее производство MICH 2000.

От китайского дрона остался силуэт

Сейчас производитель утверждает, что MICH 2000 уже нельзя называть просто локализованной копией китайского беспилотника.

В Украине изготавливают корпуса, двигатели и значительную часть других компонентов. По оценке компании, уровень локализации в зависимости от комплектации может достигать 85% стоимости изделия.

От исходной китайской платформы, как утверждают разработчики, в основном остался внешний вид.

Это хорошо иллюстрирует, как за несколько лет изменилась украинская индустрия дальнобойных беспилотников. Сначала Украине приходилось адаптировать доступные гражданские решения. Теперь параллельно серийно производятся уже собственные платформы.

Один из самых известных примеров – FP-1 от Fire Point. "Милитари 24" ранее рассказывал, как компания масштабирует FP-1 и другие средства для украинской кампании дальних ударов.

Что известно о MICH 2000

MICH 2000 относится к классу дальнобойных ударных беспилотников. Производитель заявляет максимальную дальность до 2000 километров. В зависимости от версии аппарат может нести различную полезную нагрузку.

В каталоге компании представлены восемь модификаций, рассчитанных на различные задачи. Часть из них относится к классу дипстрайков, остальные ориентированы на меньшую оперативную глубину.

Это важная тенденция украинского miltech. Рынок уже перестал делиться только на FPV и большие дальнобойные дроны. Между ними сформировался отдельный класс мидлстрайков.

"Милитари 24" подробно объяснял, чем мидлстрайк отличается от дипстрайка и почему этот сегмент начал так быстро расти.

MICH 2000 используется только "Альфой" СБУ

В отличие от того же FP-1, который применяют различные подразделения, у MICH 2000 есть один основной пользователь – Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

По словам представителей производителя, подразделение уже использовало тысячи таких аппаратов. Компания также заявляет о сотнях пораженных целей, однако независимо проверить весь этот массив данных невозможно.

После анализа доступных видеозаписей ударов специалисты идентифицировали MICH 2000 как минимум на восьми из них. Карта "Оборонка"

Производитель связывает беспилотник с рядом операций на временно оккупированных территориях и в России. Часть таких эпизодов ранее оставалась без публичного подтверждения типа использованного дрона.

Россия уже готовится к украинским ударам с воздуха

Массовое производство украинских дальнобойных дронов постепенно меняет и российскую систему противовоздушной обороны.

России приходится рассредоточивать средства ПВО на огромной территории и создавать дополнительные эшелоны противодействия беспилотникам.

"Милитари 24" ранее писал, почему России будет сложно построить сплошную систему перехвата украинских дронов дальнего удара. Одной из проблем остается сама площадь, которую Кремлю нужно прикрывать.

Для украинских производителей это означает постоянную гонку модернизаций. По словам команды MICH 2000, изменения в конструкцию и программное обеспечение вносятся регулярно после анализа результатов применения.

Следующим будет MICH+

Нынешние производственные возможности компании оцениваются примерно в 6 тысяч беспилотников в год. В перспективе мощность планируется увеличить до 10 тысяч.

Параллельно команда работает над новой платформой MICH+.

Это уже будет другой аппарат, ориентированный на сегмент мидлстрайков. То есть компания фактически пытается расширить линейку от дальнобойных ударных систем до беспилотников для работы на меньшей оперативной глубине.

История MICH 2000 в этом смысле показательна. В конце 2023 года украинская команда ехала в Китай закупать готовые "самолетики". Менее чем за три года этот проект превратился в локализованное украинское производство, отдельную линейку беспилотников и платформу, которую использует одно из самых известных спецподразделений СБУ.