В пять раз больше: Минобороны раскрыло, как Украина масштабирует дроны-охотники на ПВО России

Украина резко ускорила производство дронов middle-strike –за несколько месяцев 2026 года контрактов уже заключено в пять раз больше, чем за весь предыдущий год. Параллельно эти беспилотники стали главным инструментом для системного уничтожения российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщило министерство обороны Украины. По данным ведомства, результаты применения мидлстрайков убедили иностранных партнеров присоединиться к их совместному производству – в частности Германию и Норвегию.

Дроны типа middle-strike закрывают промежуток между FPV-беспилотниками и дальнобойными deep-strike и работают на расстоянии от 30 до 200 километров от линии фронта. Именно в этом диапазоне рассредоточена критическая инфраструктура врага: склады боеприпасов, командные пункты, маршруты снабжения, средства ПВО и пункты управления дронами – то есть все то, что непосредственно обеспечивает наступательный потенциал России.

Убедившись в эффективности этого класса оружия, к их развитию присоединились иностранные партнеры, отмечают в Минобороны.

Партнерство построено по взаимовыгодной схеме: Украина получает больше дронов для фронта, партнеры – доступ к технологиям и бесценному боевому опыту.

Одним из главных приоритетов для мидлстрайков стало уничтожение российской ПВО. По данным Минобороны, в апреле 2026 года Силы обороны уничтожили почти вдвое больше средств ПВО и радаров, чем в октябре прошлого года.

Обратите внимание! С 1 марта подтверждено обезвреживание 81 единицы российской противовоздушной обороны. Ключевую роль в этих ударах играют дроны FP-2, Hornet и Bulava – на последних километрах полета они могут действовать автономно: самостоятельно сканировать местность и находить цель без участия оператора.

Системное истощение ПВО врага открывает пространство для новых ударов вглубь России – как мидлстрайками, так и дронами дип-страйк: если Россия теряет радары и пусковые установки, она хуже видит воздушные угрозы и медленнее реагирует на них.

Что происходит в "войне дронов"?

Аналитики Atlantic Council фиксируют, что украинские дроны все увереннее перехватывают инициативу в "войне беспилотников", существенно влияют на российскую логистику и противовоздушную оборону и обеспечивают устойчивое психологическое и экономическое давление на Кремль.

В то же время Украина постепенно идет к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны. Комплекс "Тризуб", который создает компания Celebra Tech, уже прошел финальный этап испытаний. Украина может стать второй страной мира после Израиля, которая фактически интегрирует лазерную ПВО в систему обороны.