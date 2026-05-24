Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что проблема упирается не только в ракеты для ПВО, но и в подход союзников к их передаче. По его словам, Украине все больше придется искать собственные решения, потому что надеяться только на внешнюю помощь уже опасно.

ПВО все больше зависит от политики и торгов

Тимочко считает, что подход к поставкам ракет для Украины изменился, то, что должно было бы решаться из соображений безопасности и военных соображений, все чаще заходит в плоскость денег, контрактов и попыток заработать на войне.

После прихода Трампа к власти это перешло в финансовые спекуляции,

– отметил военный обозреватель.

Поэтому Украина сталкивается не только с нехваткой самих ракет, но и с атмосферой постоянного торга вокруг помощи. Часть этого давления уже пытаются уменьшить европейцы, которые ищут возможность действовать активнее, а сама Украина параллельно работает над аналогами и совместными проектами.

Мы знаем, что и Европа переориентируется максимально, насколько может. Мы ищем свои аналоги. Мы уже где-то с европейцами имеем совместные предприятия,

– добавил он.

То есть проблема для Украины сейчас заключается не только в том, чтобы получить еще несколько партий ракет. Она еще и в том, что критически важные для ПВО решения все чаще проходят через чужие политические расчеты, коммерческий интерес и борьбу за влияние на рынке оружия.

Украина ищет ракеты не только на складах партнеров

Параллельно с этим Киев пытается расширять круг тех, кто готов помогать с ПВО не словами, а конкретными решениями. Тимочко обратил внимание, что часть стран уже идет на уступки в очереди или передает нужные вещи благодаря сотрудничеству с Украиной в антидроновой сфере и в вопросах противовоздушной обороны.

Он говорит, что это касается и некоторых арабских государств, которые увидели пользу от такого взаимодействия. Но даже при таких условиях Украина все равно не может строить защиту неба только на чужих поставках, потому что каждая новая волна атак показывает, насколько уязвимой является такая зависимость.

Ряд арабских стран за счет того, что мы с ними работаем в антидроновой сфере или даже в дроновой сфере, в системе противовоздушной обороны этих стран, что-то передали, чем-то уступили в очереди, собственно для того, чтобы эти ракеты нам были переданы,

– отметил военный обозреватель.

Украина все равно будет вынуждена вкладываться в собственное производство – и в сами системы ПВО, и в средства противодействия, и в средства поражения. Это сложный путь, потому что внутри страны есть финансовые и организационные вызовы, но объяснить обществу такие расходы значительно легче, когда речь идет о прямой защите городов и людей.

Нам несмотря на все придется искать самим пути, способы создания систем противовоздушной обороны, систем противодействия и средств поражения за счет внутренних выпусков, за счет внутренних наработок,

– подчеркнул он.

Сейчас речь уже не только о том, сколько ракет передадут партнеры и когда именно это произойдет. Украина подходит к моменту, когда усиление ПВО все больше будет зависеть от того, насколько быстро она сможет развернуть собственные решения и уменьшить критическую зависимость от чужих политических решений.

Украине придется усиливать ПВО вопреки чужим интересам

Усиление украинской противовоздушной обороны упирается не только в деньги, производство и сроки. Тимочко говорит, что вокруг этого рынка идет жесткая борьба, потому что как только Украина вместе с партнерами начинает заходить в новые ниши, это сразу бьет по чужим контрактам и прибыли.

Он считает, что именно поэтому украинские ракетные программы пытаются тормозить и внешним давлением, и манипуляциями вокруг стоимости западного оружия. Когда появляется шанс на более дешевые решения против дронов или совместное производство, производители дорогих систем очень быстро начинают менять риторику и бороться за свой рынок.

Мы видим, что даже и в Украине ракетные программы очень хотят нивелировать внешними влияниями. И это понятно,

– отметил военный обозреватель.

В качестве примера он привел поведение производителя ракет к Patriot. Сначала там говорили о кризисе, длинные очереди и невозможность быстро нарастить выпуск, но как только страны начали искать более дешевые инструменты противодействия дронам, тон сразу изменился и появилась готовность работать быстрее и заходить в новые совместные проекты.

Производитель ракет к Patriot начал заявлять: все контракты выполним, все будет вовремя, мы готовы, давайте еще привлекаемся к совместным проектам,

– подытожил он.

Поэтому для Украины эта история давно уже вышла за пределы простого ожидания помощи. Вместе с необходимостью создавать собственное оружие придется выдерживать еще и нечестную конкуренцию, потому что для кого-то эта война – вопрос выживания, а для кого-то еще и большой рынок. Поэтому, говорит Тимочко, рассчитывать надо прежде всего на себя, а поддержку партнеров воспринимать как важное усиление, а не как основу всей обороны.

Последствия массированного удара по Киеву 24 мая

В ночь на 24 мая Россия ударила по Киеву ракетами и дронами, а повреждения зафиксировали во всех районах города. В столице пострадали более 50 локаций, в частности жилые дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, административные здания, подразделения ГСЧС и полиции и Национальный музей Чернобыля.

После атаки в районах, где больше всего пострадали люди и жилье, развернули гуманитарные штабы. Там помогают подать заявления о поврежденном имуществе, получить правовую, медицинскую и психологическую помощь, а для отселения предусмотрели единовременную выплату 14 тысяч гривен и ежемесячную компенсацию аренды до 20 тысяч.

После ночной атаки президент Украины провел разговоры с президентом Франции и премьер-министром Норвегии, а ряд европейских лидеров публично осудил обстрел гражданских объектов в Киеве и других городах

На фоне таких массированных атак в Украине все больше говорят о более дешевых ракетах для перехвата "Шахедов" и "Гераней", чтобы не тратить каждый раз дорогие средства большой дальности. Речь идет о легком и простом средстве перехвата на короткой дистанции, которое должно помочь именно против массовых дроновых налетов.

По состоянию на 13:43 после удара по Киеву было известно по меньшей мере о 77 пострадавших, среди них двое детей, а 31 человека госпитализировали. Погибшими в результате атаки стали две женщины в возрасте 86 и 44 года.