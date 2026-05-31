Military 24 Оружие и технологии
31 мая, 09:16
Обновлено - 09:38, 31 мая

Сами будут выбирать, кого взорвать: Минцифры анонсировало создание новых мин

Маргарита Волошина

В Украине работают над созданием мин нового поколения с искусственным интеллектом, которые смогут самостоятельно распознавать цели и принимать решение о поражении без непосредственного вмешательства оператора.

Такую информацию сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков во время Черноморского форума по безопасности в Одессе.

Над чем сейчас работают в Украине?

Алексанлр Борняков рассказал о работе над созданием мин со встроенным искусственным интеллектом. По замыслу, эти системы смогут автоматически анализировать обстановку и определять, нужно ли активировать взрывное устройство.

По его словам, ИИ будет отвечать за распознавание целей, и должен не только отличать на уровне "свой – чужой", но и определять кто приближается к мине – гражданский или военный, взрослый или ребенок, и то, имеет ли человек оружие.

Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок. Или, если на бронежилете написано "ООН", то мина тоже не сработает. Или, если человек ничего металлического не имеет при себе, - также не сработает, по оценке искусственного интеллекта... Я думаю, это может работать автономно, 
– рассказал он.

Кстати, СМИ ранее сообщали, что украинские подразделения все чаще ведут боевые операции без непосредственного участия пехоты, управляя ударами из подземных центров управления за десятки километров от поля боя.

