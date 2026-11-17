Украинские разработчики совместно с военной разведкой создали Miss Kraken – систему искусственного интеллекта для планирования боевых операций и управления беспилотниками. Она анализирует информацию из различных источников, рассчитывает маршруты и позволяет отрабатывать миссии в трехмерной среде. Немецкие журналисты побывали в командном центре разработчиков в Киеве.

Украинская система искусственного интеллекта Miss Kraken, созданная компанией MAC HUB в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны, может изменить подход к управлению беспилотниками. Об этом сообщает немецкое издание Welt, журналист которого Альфред Гакенсбергер посетил командный центр в Киеве.

По словам создателей, Miss Kraken способна координировать работу большого количества беспилотников, анализировать обстановку и готовить операции за считанные секунды. Над технологией работали около двух лет.

Кто такая Miss Kraken и почему у нее восемь рук

Разработчики придумали для своей системы необычный образ. Miss Kraken изображают в виде киборга с восемью щупальцами осьминога, который одновременно контролирует множество процессов.

У нее есть и своя легенда: согласно вымышленной истории, когда-то Miss Kraken была украинской военнослужащей, погибшей во время боев за Мариуполь, а впоследствии ее сознание якобы перенесли в цифровой мир. Это художественный образ программного обеспечения, а не реальная история переноса человеческого сознания в компьютер.

За персонажем стоит система MAC Mission Control, которую MAC HUB разрабатывает совместно с военными разведчиками. Miss Kraken стала ее интеллектуальным помощником, который работает с большими массивами информации и помогает в управлении операциями. По описанию разработчиков, с ней можно взаимодействовать на обычном языке, ставить задачи и получать аналитические ответы.

Как искусственный интеллект планирует боевую операцию

В командном центре MAC HUB журналистам Welt показали, как Miss Kraken помогает готовить миссии. Сначала система собирает доступные данные о районе операции: карты, географические координаты, изображения с камер и информацию от разведывательных средств. На основе этих сведений она формирует цифровую модель местности с маршрутом, целями и возможными препятствиями.

Далее ИИ просчитывает сценарии выполнения задачи с учетом характеристик платформ, местности и рисков. По словам разработчиков, расчеты могут занимать считанные секунды. Миссию можно заранее отработать в симуляторе, проверить маршрут и изменить параметры без реального запуска дрона.

Подобные принципы постепенно внедряются в украинской армии. "Милитари 24" ранее писал об интеграции ИИ в системы военного командования, чтобы ускорить анализ боевой обстановки и моделирование сценариев.

Действительно ли система может управлять тысячами дронов

Разработчики видят в Miss Kraken платформу для одновременной координации большого количества воздушных, наземных и морских роботов. Разведывательные аппараты могут собирать информацию, ударные дроны – выполнять поставленные задачи, а другие платформы – обеспечивать наблюдение или связь. Программное обеспечение должно связывать эти процессы и учитывать изменения обстановки.

Однако заявленная возможность управлять тысячами дронов не означает, что разработчики уже продемонстрировали боевую операцию такого масштаба. В публикации Welt нет независимо подтвержденных результатов испытаний системы с тысячами активных беспилотников.

В Украине уже есть другие разработки для автоматизированной координации дронов. В частности, "Милитари 24" рассказывал о платформе Swarmer, которая позволяет оператору работать с группой скоординированно действующих беспилотников. Но масштабное управление в реальном бою требует не только алгоритмов, но и совместимости платформ, надежной связи и способности реагировать на потерю аппаратов.

Как работает Miss Kraken после потери связи

Перед запуском система может подготовить маршрут и параметры миссии. По утверждению разработчиков, это помогает отдельным платформам выполнять заранее определенные действия даже без постоянного подключения к интернету, что особенно актуально при работе средств РЭБ.

Как сообщает издание "Оборонка" со ссылкой на MAC HUB, ассистент способен анализировать разведданные, распознавать цели и прокладывать маршруты. В компании также заявляют о первых результатах боевого применения, не приводя открытой статистики.

Продолжение миссии в отсутствие связи не обязательно означает, что ИИ самостоятельно решает, какие цели поражать. Конкретные ограничения автоматического применения оружия публично не уточнялись.

Можно ли захватить или взломать Miss Kraken

Платформа работает с конфиденциальной информацией: координатами, маршрутами и разведывательными данными. Поэтому важна защита как от удаленных атак, так и от доступа к оборудованию в случае его захвата.

Welt описывает защищенный компонент Blackbox, который участвует в работе с оперативной информацией. Однако полную архитектуру защиты разработчики не обнародовали, поэтому независимо оценить ее устойчивость к кибератакам невозможно.

Другая проблема – качество входных данных. Ошибочная координата или неправильно распознанная техника могут повлиять на дальнейшее планирование. Из-за этого быстрый ИИ-анализ не отменяет необходимости проверять критически важные сведения.

Почему Miss Kraken отличается от других военных ИИ

Особенность Miss Kraken заключается в попытке объединить планирование операций, анализ разведданных и координацию беспилотников в одной среде. Отдельные ИИ-решения обычно сосредоточены на распознавании целей, навигации, анализе видео или помощи одному оператору.

Подобные подходы развивают и европейские оборонные компании. "Милитари 24" ранее анализировал применение военного ИИ в Украине и интерес западных армий к украинскому опыту. Но системы разных производителей имеют разное назначение, поэтому их не стоит отождествлять.

MAC HUB заявляет, что разрабатывала платформу непосредственно совместно с военными и совершенствует ее по результатам практической работы. В то же время открытых данных о количестве подразделений, масштабе операций и результатах независимых испытаний Miss Kraken нет. Наиболее амбициозные возможности системы, в частности координация тысяч беспилотников, еще требуют публичного подтверждения.