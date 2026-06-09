"Украинцы лучшие в этом": Кишинев хочет производить дроны-перехватчики вместе с Киевом

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что война в Украине продемонстрировала насущную потребность страны в высокотехнологичных дронах-перехватчиках. По ее словам, для их производства необходимо внести изменения в законодательство.

Об этом сообщает Reuters.

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Как Молдова развивает производство дронов?

Молдова уже неоднократно сталкивалась со случаями нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками или падением обломков вблизи границы.

Майя Санду отдельно упомянула инцидент в румынском городе Галац недалеко от границы с Молдовой и Украиной. Там в прошлом месяце российский беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека.

Президент заявила, что для развития оборонной промышленности необходимы законодательные изменения, ведь сейчас Конституция Молдовы определяет страну как нейтральное государство.

Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут дроны, и мы ничего не сможем с этим поделать,

– сказала Санду.

Она сообщила, что поручила правительству начать подготовку соответствующих законодательных изменений, которые позволят Молдове развивать собственную оборонную промышленность.

Санду также рассказала, что Молдова уже проводит консультации по разработке беспилотников с Украиной, которая приобрела опыт за более чем четыре года противодействия российским дронам.

Украинцы лучшие в плане беспилотников-перехватчиков,

– подчеркнула она.

По ее словам, Молдова будет пытаться получить доступ к украинским технологиям и планирует позаимствовать столько решений, сколько позволят возможности бюджета.

Напомним, ночью 8 июня во время российской атаки беспилотник пересек государственную границу беспилотник пересек государственную границу Молдовы и взорвался в поле вблизи села Лопатная. Впоследствии специализированные подразделения нашли фрагменты этого дрона – теперь их исследуют, чтобы установить обстоятельства инцидента.

В МИД страны также заявили, что, по предварительным данным, беспилотник мог быть украинского происхождения. В то же время в министерстве отметили, что ответственность за подобные ситуации лежит на России, поскольку именно она начала войну против Украины.