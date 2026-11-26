Россияне чаще используют беспилотники "Молния-13", способные нести 15 килограммов полезной нагрузки. Особенностью этой модификации является цифровая передача видео, благодаря которой дрон не фиксируется аналоговыми системами видеоперехвата.

Рост числа таких аппаратов наблюдается в течение последних двух недель. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о характеристиках "Молнии-13"?

По словам Бескрестнова, беспилотник имеет четыре двигателя и способен нести полезную нагрузку массой 15 килограммов. Заявленная дальность составляет около 50 километров.

Речь идет именно о полезной нагрузке. Эта цифра не означает, что каждый такой аппарат несет 15 килограммов взрывчатки: состав груза и оснащение конкретных дронов в сообщении не уточняются.

"Молния-13" – беспилотник самолетного типа. Несмотря на четыре двигателя, это аппарат с крылом, а не обычный квадрокоптер.

Беспилотник "Молния-13" (Lightning 13)

Российская корпорация "Ростех" представила эту модель под названием Lightning 13 на оборонной выставке в Беларуси в июне 2026 года. Тогда россияне заявляли о четырех электродвигателях и скорости около 120 километров в час. Среди задач называли воздушное наблюдение, доставку грузов и медикаментов.

Почему важна цифровая передача видео?

Бескрестнов отдельно обратил внимание на видеосвязь новой модификации.

"Молнии-13" не фиксируются аналоговыми системами видеоперехвата. Они передают видео в цифровом режиме", – написал специалист.

Это уточнение касается конкретного способа обнаружения – перехвата аналогового видеосигнала. Из него не следует, что беспилотник невидим для всех средств наблюдения или неуязвим для противодействия.

Также цифровую передачу видео не стоит отождествлять с управлением через оптоволокно. В приведенном сообщении о "Молнии-13" оптоволоконный канал не указан.

Как россияне модифицируют семейство "Молния"?

"Молния-13" появилась на фоне дальнейших модификаций этого семейства. По информации "Оборонки", на фронте также фиксировали разведывательный вариант с бензиновым двигателем и аппараты с оптоволоконным управлением. Это разные версии, поэтому их характеристики нельзя автоматически переносить на четырехмоторную модель.

Ранее в эфире 24 Канала Бескрестнов объяснял, что россияне используют дешевые "Молнии" для различных задач на фронте. На их базе создают разведчики, носители взрывчатки и средства доставки воды и продуктов.

По мнению специалиста, главный вызов этого семейства – массовость. В то же время появление "Молнии-13" показывает, что россияне меняют и оснащение аппаратов. В данном случае следует обратить внимание как на грузоподъемность, так и на переход на цифровое видео, о котором предупредил Бескрестнов.