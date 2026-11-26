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Зростання кількості таких апаратів спостерігають протягом останніх двох тижнів. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про характеристики "Молнії-13"?

За словами Бескрестнова, безпілотник має чотири двигуни та здатний переносити корисне навантаження масою 15 кілограмів. Заявлена дальність становить близько 50 кілометрів.

Йдеться саме про корисне навантаження. Ця цифра не означає, що кожен такий апарат несе 15 кілограмів вибухівки: склад вантажу та оснащення конкретних дронів у повідомленні не уточнюють.

"Молния-13" – безпілотник літакового типу. Попри чотири двигуни, це апарат із крилом, а не звичайний квадрокоптер.

Безпілотник "Молния-13" (Lightning 13)

Російська корпорація "Ростех" представила цю модель під назвою Lightning 13 на оборонній виставці в Білорусі у червні 2026 року. Тоді росіяни заявляли про чотири електродвигуни та швидкість близько 120 кілометрів на годину. Серед призначень називали повітряне спостереження, доставку вантажів і медикаментів.

Чому важлива цифрова передача відео?

Бескрестнов окремо звернув увагу на відеозв'язок нової модифікації.

"Молнії-13" не фіксуються аналоговими системами відеоперехоплення. Вони передають відео в цифровому режимі", – написав фахівець.

Це уточнення стосується конкретного способу виявлення – перехоплення аналогового відеосигналу. З нього не випливає, що безпілотник невидимий для всіх засобів спостереження або невразливий до протидії.

Так само цифрову передачу відео не варто ототожнювати з керуванням через оптоволокно. У наведеному повідомленні про "Молнію-13" оптоволоконний канал не зазначений.

Як росіяни змінюють сімейство "Молния"?

"Молния-13" з'явилася на тлі подальших модифікацій цього сімейства. За інформацією "Оборонки", на фронті також фіксували розвідувальний варіант із бензиновим двигуном та апарати з оптоволоконним керуванням. Це різні версії, тому їхні характеристики не можна автоматично переносити на чотиримоторну модель.

Раніше в ефірі 24 Каналу Бескрестнов пояснював, що росіяни використовують дешеві "Молнії" для різних завдань на фронті. На їхній базі створюють розвідники, носії вибухівки та засоби доставки води й продуктів.

На думку фахівця, головний виклик цього сімейства – масовість. Водночас поява "Молнії-13" показує, що росіяни змінюють і оснащення апаратів. У цьому випадку уваги потребують як вантажопідйомність, так і перехід на цифрове відео, про який попередив Бескрестнов.